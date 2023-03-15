Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), ABD ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve bu ülkeye olan ihracatını artırmak amacıyla New York’ta ev tekstili sektörüne yönelik olarak Market Week ile eş zamanlı Ur-Ge yurt dışı pazarlama programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen "Denizli Ev Tekstili Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi” dahilinde gerçekleştirilen programa, proje üyesi 9 firma ve 14 kişiden oluşan bir heyet katılım sağladı. DENİB tarafından organize edilen yurt dışı pazarlama programında, ABD’nin önde gelen 27 farklı firmasının satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

ABD’ye ihraç edilen havlunun yüzde 85’i Denizli’den

Aynı zamanda toptan ve perakende merkezlerinin de ziyaret edildiği yurt dışı pazarlama programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli olarak, 2022 yılında ABD’ye olan ihracatımız yüzde 5,6 artışla 497 milyon dolar oldu. Bu değerle ABD ilimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke konumunda. Bilindiği gibi Denizli ev tekstili alanında Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinin başında geliyor. ABD’nin ev tekstili ithalatındaki güçlü talebi değerlendirildiğinde bu pazarda devamlı olmak için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. 2022 yılı verilerine göre ülkemizden ABD’ye gönderilen 168 milyon dolarlık havlunun 142 milyon dolarlık kısmı, yani yüzde 85’i doğrudan ilimizden ihraç ediliyor” dedi.

ABD’ye yönelik iletişim çalışmaları sürüyor

ABD’ye yönelik iletişim ve tanıtım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Memişoğlu, “Özellikle havlu grubunda ABD çok talepkâr bir pazar. ABD’de Türk havlusunun kalite algısı yüksek. Biz kalitemiz ile rakip ülkelerimizle aramızdaki fiyat farkını kapatmaya çalışıyoruz, ancak fiyat tutturma konusunda zorlandığımızı belirtmek istiyorum. ABD’ye yönelik 2016 yılından bu yana devam eden iletişim çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdik. Geçtiğimiz sene Türk havlusuna yönelik yaptırdığımız kısa filmi buradaki etkinliklerde satın alımcılarla da paylaşıyoruz. Denizli ev tekstili sektörünün sadece bugün değil, orta ve uzun vadede de ABD pazarında güçlü bir şekilde var olmayı sürdüreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.