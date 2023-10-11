Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Abdurrahman Gazioğlu görevine başladı.

Erzurum Yakutiye İlçe Müdürü Cihan Kıvanç’ın MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanması üzerine boşalan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdurrahman Gazioğlu atandı.

Abdurrahman Gazioğlu kimdir?

1974 Erzurum Şenkaya ilçesinde doğdu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Erzurum’da çeşitli okullarda okul yöneticiliği yaptı.

2010 yılından 2014 yılına kadar aralıklarla Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görevlendirildi. 2014 yılı, 21 Nisan tarihinde Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Narman ve Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Gazioğlu, son olarak Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.