Erzincan’da hizmete yeni açılan Abdurrahim Reyhan Hz Camisinde kız ve erkek öğrenciler için başlayan yaz kuran kursu, bugün düzenlenen bir bahçe etkinliği ile 124 kişilik bir öğrenci grubuna ev sahipliği yaptı.

Kardeş Cami uygulaması dahilinde, aynı muhitte bulunan Tek Şehitler ve Yeni Oto Sanayi camilerinin görevlilerinin gayreti ile her iki camii öğrencilerinin de davet edildiği faaliyete katılan İl Müftü yardımcısı Gökhan Badem, öğrencilere yaptığı konuşmada; çocukluk ve ilk gençlik çağlarındaki kuran-ı kerim eğitiminin, güzel ahlakın temeli ve tacı olduğunu peygamber efendimizin hayatından misallerle anlattı.

İşlenen dersin akabinde bahçeye geçen öğrenciler, bu faaliyetlere bünyesindeki gönüllü gençler ve gençlik liderleri ile profesyonel bir destek sağlayan Gençlik Spor Müdürlüğü ekibinin özveri ile hazırladığı oyun istasyonları ve parkurlarda saatler boyunca güzel vakitler geçirdiler.

Erzincanlı hayırseverlerin takdim ettiği birçok ikramın da servis edildiği bu faaliyete çocuklarına refakat için eşlik eden ebeveynler ve öğrenciler; böylesi programlar için Müftü Yardımcısı Gökhan Badem’e ve onun şahsında il müftülüğüne, ayrıca kurs içeriğinden hem de bugün ki faaliyetten dolayı ev sahipliği yapan Abdurrahim Reyhan Hz. Camisine ve görevlilerine teşekkür ve memnuniyetlerini ifade ettiler.