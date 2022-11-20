İşadamı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı’nda bulunan bir AVM’nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

İşadamı Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı’nda bulunan bir AVM’nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Şişli’deki bir AVM’de yaşandı. Arkadaşları ile buluşmak için AVM’ye giden 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, 4’üncü kattan düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bostancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.