Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Türkiye’nin ilk kadın paratriatleti olan milli yelkenci ve yüzücü Miray Ulaş’ı evinde ziyaret etti.

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen 2022 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Miray Ulaş’ı tebrik eden Başkan Abdullah Özyiğit “Evin madalya cenneti gibi olmuş. Siz değerli sporcularımızın daima arkasındayız. Başarılarınızla gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yüzmede 39 Türkiye şampiyonluğu ve yelkende dünya üçüncülüğü olan paralimpik milli sporcu Miray Ulaş’ın ve ailesinin misafiri oldu. Evin her köşesinde madalyaları ve kupaları gören Başkan Abdullah Özyiğit Miray Ulaş’ı tebrik ederek “Sizler isteyin biz yapalım. Her zaman yanınızdayız. Başarıların daim olsun.” dedi.Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Miray Ulaş’ın da daha önce yarıştığı triatlon yarışları ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, “Yenişehir ilçesi deniz kenarında olan bir ilçe ve bu sporlara uygun. Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmış olmak da hem kent hem de ilçemiz için kıymetli. Umarım dünya şampiyonalarına da ev sahipliği yaparız. Avrupa Triatlon Federasyon Başkanımızla bu konuyu görüşeceğim.” ifadelerini kullandı.

Milli yelkenci ve yüzücü Miray Ulaş Yenişehir Triatlonu’nun kent için çok önemli olduğunu vurgulayarak Başkan Özyiğit’e spora ve sporcuya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Ulaş “Mersin’in parkuru çok güzel. Farklı ülkelerden triatlon yarışları için gelen yarışmacılarla konuştuğumda onlarda parkuru çok beğenmişlerdi. Umarım Paratriatlon Dünya Kupası yarışları da Yenişehir’de olur.” ifadesine yer verdi. Ayrıca doğum günü de olan Miray Ulaş bu ziyaretin kendisi için çok anlamlı bir doğum günü hediyesi olduğunu sözlerine ekledi.

Mersin doğumlu Miray Ulaş, paralimpik milli yelkenci ve yüzücüdür. Sağ eli doğuştan ampüte olan 24 yaşındaki milli sporcu Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun. Türkiye’nin ilk kadın paratriatleti olan Miray Ulaş’ın Para Yüzme Branşında;39 tane Türkiye Şampiyonluğu,2 tane Türkiye 2’nciliği, dördü Kıtalararası Boğaz Yarışı olmak üzere, beş tane açık su yüzme yarışlarına katılım, Samsung Kıtalararası Boğaz Yüzme yarışında 6.5 km yüzerek para genel klasmanda 3’üncülük, para kadınlar 1’inciliği bulunuyor. Para Yelken Branşında ise;4 defa Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa 5’inciliği, iki defa Avrupa 4’üncülüğü, Dünya 8’inciliği, Dünya 6’ncılığı, Dünya 5’inciliği başarıları da yer alıyor. Mersin’de16-21 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonasında birinci olarak İtalya'da düzenlenen Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Ulaş şampiyonada bronz madalya alarak dünya üçüncü oldu. Ayrıca geçtiğimiz ekim ayında Japonya'da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Miray Ulaş, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.