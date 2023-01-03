TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlılar Afyonspor’dan 26 yaşındaki Somali asıllı Türk orta saha oyuncusu Abdullah Jama Telli’yi kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlılar Afyonspor’dan 26 yaşındaki Somali asıllı Türk orta saha oyuncusu Abdullah Jama Telli’yi kadrosuna kattı.

Futbola SV Top altyapısında başlayan ve sırasıyla FC Uden, Berghem Sport, Osmaniyespor FK, Düzcespor, Karaman FK ve Afyonspor formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Jama Telli, TFF 2. Lig ve 3. Lig’de toplam 40 maçta forma giyerken 5 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu bugün Turgutluspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde kırmızı-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası konuşan Abdullah Jama Telli, “Turgutluspor gibi büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutuspor’umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi.

Abdullah Jama Telli’yi kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Turgutluspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ise “Telli, tecrübeli bir oyuncu, gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.