AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM 22. Dönem Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur’un Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandığını bildirdi.

Önsay, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensip ve takdirleriyle Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına hemşehrimiz Sayın Abdullah Erdem Cantimur atanmıştır. Şehrimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun, Sayın Cantimur’u tebrik ediyor Rabbim kolaylıklar versin diyorum" dedi.

Cantimur’un biyografisi

"Abdullah Erdem Cantimur 1961’de Kütahya Simav’da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu’nda tamamladı.1980’de Serbest Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan Cantimur, bir dönem Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda dört dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olan Cantimur, TBMM 22. Dönem’de Kütahya Milletvekili seçildi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, 61 ve 62. hükümetlerde Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev aldı."