UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka’nın FC Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda eden Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında Süper Lig’de yakaladığı başarıyı Avrupa kupalarında yakalayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka’nın FC Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda eden Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında Süper Lig’de yakaladığı başarıyı Avrupa kupalarında yakalayamadı.

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Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka’nın FC Kopenhag takımını ağırladı. İlk maçta deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, evinde ise rakibiyle 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

Avcı, döneminde Trabzonspor oynadığı 6 Avrupa Kupası maçında galip gelemedi. Bordo-mavili takımın başında UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkan Avcı, söz konusu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. İlk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde Norveç’in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0’lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da FC Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0’lık sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma hayalini başka bir bahara bıraktı.