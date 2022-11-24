Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk sonrası değişimde, Trabzonspor her kulvarda var olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk sonrası değişimde, Trabzonspor her kulvarda var olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar 22 resmi müsabaka oynadıklarını belirten Avcı, "30 Temmuz’da başlayan Süper Kupa Finali ile beraber 22 resmi maç oynadık ve Trabzonspor her kulvarın içinde olmaya devam ediyor. 8 ve 9’ncu aylarda oyuncu değişimleriyle beraber sahaya çıkan 11’in 7’si yeni kurulan oyunculardan oldu. 11’de olan 3 oyuncu Peres, Visca ve Dorukhan’ın sakatlıkları hem oyun hem oyuncuları değişik mevkilerde kullanmamız gerektiği bir süreç yaşadık. Bütün bunlara rağmen iyi oyunlar da oynadık. Arada kalan oyunlar da oynadık. Sonuçlar da aldık, alamadığımız sonuçlar da vardı. Çok iyi miyiz? Değiliz. Kötü müyüz? Değiliz ama arada giden bur durum var. Onunla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Gözlemlerle, veriler örtüştüğü zaman bir çok şeyi aydınlatmış oluyorsunuz. Şampiyonluk sonrası değişimde Trabzonspor her kulvarda var ve olmaya da devam ediyor. Şampiyonluk yarışı içinde var. Konfederasyon liginde önemli hedefleri var. Türkiye Kupası daha başlamadı. Değişimdeki süreci çok üzerinde çalışarak hem oyuncu üzerinde hem oyun üzerinden eksiklerimizi gidererek hazırlıklara devam edeceğiz" dedi.

"Oyunu bir bütün olarak değerlendirmeliyiz"

Oyunun bir bütün olduğunu ve parça parça değerlendiremeyeceklerini belirten Avcı, "Topa sahip olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Savunma yapacaksın, topa sahip olacaksın, baskıyı yapacaksın. Bunların hepsi bir bütün, elimizdekileri daha iyi hale nasıl getirebiliriz çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezonki verilerden daha iyi durumdayız ama bunda oyuncuların performanslarının etkisi vardı. Çok iyi baskılar yaptığımız maçlar var. 1. Bölgeyi en az kullanan takımız bu bizim için sağlıklı bir durum değil. Şampiyon olan bir takım için bu iyi bir durum değil. Dünya Kupası’nı izliyoruz. Kimler kimleri cezalandırıyor. O yüzden bunu bir bütün olarak düşünmeliyiz. Yediğimiz 29 golün 13’nü set oyunundan yedik bunun üzerinde de çalışacağız. Final paslarımızın hepsi kötü, bazı eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi gidermek için çalışma yapıyoruz Görselde ve pratikte uygulamalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu bir play station değil"

Bu işin bir tabela işi olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Trabzonspor olarak 2 senedir çok önemli işler yapıyoruz. Şampiyonluk yaşandı. Kupalar alınıyor. Yurt dışına oyuncu transferi yapıyorsunuz. Bir değişimin içinde ve her şeyin içinde bir Trabzonspor, bir play station değil bu. Aynı zamanda bir organizasyon yapıyor Trabzonspor, verimli topraklar olduğunu söyledim. Altyapıda organizasyonlar yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Oyuncu bakıyoruz ama transfer çalışmamız yok"

Transferle ilgili olarak ise Avcı, "İsimler var ama benim haberim yok. Trabzonspor’un sürdürülebilir bir durumunu oluşması gerekiyor. Dünya ekonomisinin ve ülkenin gittiği süreci biliyoruz. Bu süreçte kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Hatta bir tane oyuncu boşaltmak zorundayız. Bizimle sezon başı başlayıp yavaş yavaş sıra bulan genç oyuncularımızda var. Bazen onları da bunun içine ikinci yarı itibarıyla katacağız. Tespitlerimiz var. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Oyuncu bakıyoruz ama şuan bir transfer çalışmamız yok" sözlerini kullandı.

Avcı, kamp döneminde Kasımpaşa, Hull City ve Crystal Palace ile hazırlık müsabakası oynamayı planladıklarını belirtti.