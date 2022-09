Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kazanarak daha iddialı hale gelip, yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacağı Kızılyıldız maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Bu sene itibarıyla Şampiyonlar Ligi Play-Off’u sonrasında Avrupa Ligi’nin ilk maçını Macaristan’da oynadıklarını belirten Avcı, “Skor olarak da oyun olarak da iyi başlayamadığımız turnuvanın ikinci maçını yarın Kızılyıldız ile kendi evimizde kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Rakibimiz bizim zamanımızdaki Yugoslavya, şimdiki Sırbistan’ın en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna da sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. Yarın bizi rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen bazen oyunda eşleşen, tahmini 4-3-2-1 belki formasyonu ile oynayacak özellikle bizim son maçlarda geçişlerde verdiğimiz pozisyonları göz önünde bulundurarak ona göre bir oyun planı yapacaklar. Biz iyi başlayamadığımız yarın akşam itibarıyla tekrar gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip, kendi evimizde kazanarak, her seferde daha iyisini yapabilecek bir takıma ve kapasiteye de sahibiz. Kazanarak daha iddialı hale gelip, yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

"Yarın bunun için bir başlangıç olacağını düşünüyorum"

Türkiye’nin her zaman en az gol yiyen takımını oluşturduklarını belirten Avcı, “Takım savunmasının temellerini attık ki Türkiye’de yarışmış teknik direktör olarak her sene az gol yiyen takımlar oluşturduk. Bunu savunma yaparak oluşturmadık. Tabii ki topun bölge bölge karşılamaları var. Ama özellikle hücumdayken savunma güvenliğine en çok dikkat eden, çalışan, uygulayan, gösteren bir teknik direktör olarak son iki maçtır, 11-10’da da yediğimiz gol ve geçişler ve özellikle de son Adana Demirspor maçında. Şimdi bir süreçten geçiyoruz. Sezon sonu Bruno’yu kaybettik sağ bek olarak. Arkasından sağ bekte, stoperde, orta sahada kullandığımız jokerimizi Dorukhan’ı kaybettik. Geçen sene sol bekle ilgili sıkıntı yaşamıştık, Türkiye’nin değerli sol bekini aldık. Bunların bazıları 8. ayda bazıları 9. ayda aramıza katıldılar. Ve iki tane de sezonun devre arasına kadar bizimle olmayacak, ciddi sakatlıklar var. Oyuncuların bazı alışkanlıkları vardır eskiden kalan. Biz bu alışkanlıkları biraz daha parçadan özellikle hücumdayken savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalıştık. Ama biraz daha fazla tekrar yapmamız gereken bir durum var şu an itibarıyla. Bu alışkanlıkları yeniden yakalayacağımızı düşünüyoruz. O yüzden yeni katılan oyuncu grubuyla (7-8 tane) tekrarlarımızı biraz daha fazla ve hızlı bir şekilde yaparsak, tekrar biz o hücumdayken savunma güvenliğine çok net bir şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. Yarın bunun için bir başlangıç olacağını düşünüyorum ” ifadelerini kullandı.

"Sahanın içinde birebir konuşabildiğim bir takıma sahibim"

Motivasyon konuşmalarının takımın bir parçası olduğunu belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben takımın oyuncu grubunun pırıl pırıl, enerjisi yüksek, iş odaklı, sahanın içinde birebir konuşabildiğim bir takıma sahibim. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Motivasyon ve grup enerjisi çok önemli. Ama sahanın içindeki geçişten, verdiğimiz pozisyonlardan bahsediyoruz. Motivasyon bunun küçük bir parçası. Sahadaki tekrarlara fazla ihtiyaç var. Bu da özellikle sezon başladığından itibaren 6 lig maçı, bir Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi 2 tane play-off’u, 1 Avrupa kupası maçı oynadık. Toplamda 10 resmi müsabaka oynadık. Geçen hafta biz 3 deplasman yaptık. İstanbul, Macaristan, Adana. iklimler değişiklikler bu kolay bir şey değil. Bir takımda 7-8 oyuncuyla bir organizasyonu oluşturmaya çalışıyoruz hızlı bir şekilde. Bazen antrenman yapamadan görselde hazırlanıyoruz. Motivasyon önemli. İyi bir takımız, iyi bir aile ortamı da var oyuncu grubunun enerjisi yüksek. Ama daha iyi oyunlar oynayabilmemiz için kapasitemiz çok fazla var. Geçen seneden daha iyisini yapabiliriz. Netim ve iddialıyım. Onun için biraz tekrarlara ihtiyacımız var. Bu tekrarları yaptıktan sonra özellikle Kasım ayı itibarıyla Trabzonspor takımı daha fazla ritimli daha iyi skorlarla yoluna devam edecektir.”

"21 ayda Trabzonspor’da harika işler oldu"

“Trabzonspor taraftarı bana ve ekibime oyunculara çok güzel şeyler hissettirdiler. Ben hep güzellikle de anılan şeyler benim için hafızamda kalır. Benim geçen sene burada yaşadığım duygular çok güzel duygulardı. Trabzonspor taraftarı her yerde destek veriyor. 22 ay bitti 10 Eylül’de. 21 ayda Trabzonspor’da harika işler oldu. 5 kupanın 3’ü alındı. Oyun kalitesi değişti. Prestij. Yurt dışına oyuncu satışı, herkesin saygı duyduğu bir durum oluştu. Trabzonspor taraftarı dünyada örnek gösterildi. 21 ay kimse bir şey söylemedi, eleştiri yapamadı. Bu işin içinde bu var performans işi. 21 ay sıkışmış bir şey. Bazen konuşmalarına müsaade etmek lazım. Bizim yolumuz uzun bir yol. Daha hazırlık maçlarında denizi bulandırma durumu başlamıştı. Biz ondan sonra Süper Kupa aldık, lige gol yemeden başladık ama 21 aya sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın, rahatlasınlar, ben buna saygı gösteriyorum. Belki oradan cebimize koyacağımız bir şeyler de olabilir. Benim ve ekibimin, Trabzonspor’un oyuncuların yolu uzun bir yol. Biz sadece oyun, oyuncu, sahanın içi, kulüp organizasyonu, yurt dışında prestij Avrupa standartlarında daha iyisini nasıl yapabiliriz çalışıyoruz. Yapabilecek bir şehir var, bir kulüp var bir kapasite var. Bizim amacımız bu. Günlük anlık sonuçlarla ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Benim yolum uzun, oyuncuların da öyle. 21 ay her şey çok harika gitti. Onun için bu sıkışmış enerji boşalsın. Ondan sonra yeniden dengeleriz. Biz iyi bir takımız. Özellikle kasım ayından sonra çok iyi işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Egemen’in yerini doldurmak kolay değildir"

Yusuf ve Djaniny’nin durumuyla ilgili olarak ise Avcı, “İkisi de içinde olmak istiyor ama sağlık da çok önemli. Egemen hoca ile hala görüşüyoruz. Takımdan ayrılması kendi özel işleriyle alakalı olduğunu biliyorum. Egemen’in yerini doldurmak kolay değildir. Ekibimiz sayısal ve verimlilik olarak çok tekrarlarımız olduğu için şu an itibarıyla yeni bir isim alma konusunda bir tasarrufum, düşüncem yok. İleride iş büyüdü, ihtiyaç oldu o zaman bakacağız. Egemen hoca da dışında olmasına rağmen hala iletişim halindeyiz ve takıma destek vermeye devam ediyor. Damı da burada anahtarını da bana bıraktı ”dedi

Uğurcan Çakır: “Puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz”

Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ise gruplara iyi başlayamadıklarını ancak bu durumun ilk maçlarda yaşanabileceğini belirterek, “Şu an kendi taraftarımızın önünde oynayacağız, içerde her maçın favorisi zaten biziz. Zor bir maç olacak ama taraftarlarımızla birlikte kötü başladığımız kötü başladığımız Avrupa Ligine puan ve puanlarla devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Adana Demirspor karşılaşmasında frikikten yediği golde baraj hatası olup olmadığı konusundaki soruyu da cevaplandıran Uğurcan Çakır, “Aslında orada bir tane baraj kurdurmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam Enis barajdaydı. Ben içeriyi organize ederken Trezeguet de baraja girdi galiba. Ama maç içinde duygular karışabiliyor bazen. Top da barajın içinden geçince benim için biraz zaman kaybı oldu. Tabi ki yememem gereken bir goldü. Çünkü kendi özelliklerimin, yeteneklerimin farkındayım. Biliyorum. Bana yakışmayan bir goldü. Ama dediğim gibi bazen duygular karışabiliyor maç içinde Anlık, ufak şeyler belirliyor. Kaleciler için saniyeler daha önemli. Bana yakışmayan bir goldü ama bazen duygular karışabiliyor ”ifadelerini kullandı.

"Aramıza birçok yeni arkadaş katıldı"

Motivasyonun bu işin bir parçası olduğunu belirten Çakır, “Ama saha içinde olaylar farklı gelişiyor. Hocamız çok kullanıyor, bazen duygular karışıyor. Motivasyon da bu işin bir parçası. Her maçta arkadaşlarıma, hocamız da arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Aramıza birçok yeni arkadaşlar katıldı. Onların da uyum sürecini göze alırsak şu anki mağlubiyetler canımızı biraz sıkıyor ama ortada çok büyük bir kötü gidiş yok ortada. Sadece son iki maç özelinde kötü oyunlar vardı. Hocamla bugün de konuştum. Hocamız ilk geldiği zaman pandemi döneminde kaçan şampiyonluk. Ondan sonraki sezona başlangıç daha acı ve kötüydü. Hocamız sağ olsun geldi ve yönetim ve futbolcularımızla beraber elini taşın altına koydu. O durumu kısa sürede atlatmış ve şampiyon olmuştuk. Şu an ben ortada kötü bir durum görmüyorum. Ben ve arkadaşlarım bu durumu da atlatacak, güce, kaliteye ve karaktere sahibiz. Yarın da inşallah bunun bir başlangıcı olur. Ben bütün arkadaşlarıma kefilim. Hepsine güveniyorum. Maç ritmini biraz beraber oynamak toparlayacaktır ”dedi