Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Basel ile oynayacakları müsabakada futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünü kullanacaklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Basel ile oynayacakları müsabakada futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünü kullanacaklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yunan futbolcu Manolis Siopis, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı acı ve üzüntülerinin çok büyük olduğunu belirten Avcı, ""Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten canımız çok yanıyor. Hayatımızda en zor önemli günlerinde en zor maçına hazırlanıyoruz" dedi.

Böyle maçlara hazırlanmak kolay olmadığını ifade eden Abdullah Avcı, "Hepimizin bu oyun organizasyonuna odaklanmamız gerçekten zor. Adım adım gün gün iletişim kurarak daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İletişim kurarak daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Bu oyunun iyileştirici gücüne son derece inananlardan birisiyim ve senelerdir kullanıyorum. Yarın da en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Avcı, dünyanın her yerinden yardıma gelenlere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinden, Vietnam, Avrupa, Asya’ya kadar ülkemize gelip çalışan herkese teşekkür ederim. Ülkemize sivil, resmi kurumlarımıza yardım eli uzatan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yarın sahada bununla beraber bu oyunun birleştirme iyileştirme gücüyle herkesin bir araya gelip tek yürek olduğu yerde bu oyunla rekabette birbirine saygı göstererek devam etmesi arzumuz" diye konuştu.

"Geçişlerde etkili olabilen bir takım"

Basel’in sportif direktörü ile yoluna devam ettiğini vurgulayan Abdullah Avcı, istikrarlı bir kulübe karşı oynayacaklarını belirterek, "20 senedir Avrupa kupalarında devamlı istikrarlı katılan takım. 8 kere Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynamış takım. Avrupa’da iyi yerlerden yatırım amaçlı aldıkları genç kiralık oyuncular kullanıyorlar. Genç ve dinamik olması savunmada ve hücumda geçişlerde etkili olabilen bir takım. Konferans Ligi’nde başından itibaren 12 müsabaka oynadılar. Grup maçları oynadılar, 2. oldular. Biz yarın bütün enerjimizle ve duygumuzla şu anda yaşadığımız süreçten ülkenin birazcık yüzünü güldürüp kafalarını biraz oyuna çevirebilirsek bu bizi mutlu edecek. Yarın da en iyi şekilde maça çıkacağız. Şimdiden bu pozitif enerji için herkese teşekkür ederim" dedi.

"İnsanların daha iyi nasıl mutlu ederiz ona bakacağız"

’Yaşanan depremin ardından bu maça hazırlanmak için tesislerde neler yaşadınız?’ sorusuna ise Avcı, "Süreç, İstanbul’daki son müsabakanın ertesi günü oldu. Her dakikada geçtikçe ciddiyetin farkındalığına vardık. İnanın hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Nasıl bir karar çıkacak bunları bilmiyorsunuz. Kendi coğrafyasında bunu yaşamamış insanlar ve tedirginlikleri var. Sonrasındaki süreç iletişim kurarak anlatarak her geçen gün daha şaşkınlıklar azalarak devam ettiği her vatandaşın olduğu gibi oyuncuların hassasiyetleri duyguları. Oyunculara kullandığım ifade şu, iyileştirme ve birleştirme gücü var oyunun. UEFA bunu oynamaya ve bu bölgeyi güvenli kılıp oynamaya karar vermiş. Bundan sonra biz bunun iyileştirme, birleştirme insanları daha mutlu nasıl edeceğiz buna bakacağız. Her geçen gün adım adım işin içine germeye çalışıyoruz. Dün daha iyi gözüküyordu. Sahadaki oyuncuların enerjisi umarım yarın sahaya olumlu bir şekilde yansır. Sonucu cebimizi alır ve ülkemize en ufak bir şekilde dokunmuş oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Futbol oynadığı Kahramanmaraş ve yeni transfer Lazar Markovic ile ilgili görüşlerini de açıklayan başarılı teknik direktör, "Kaldığım cadde şu an itibarıyla yok. Her şehre uzanmaya çalıştık. Bağlantı kurduk. Maraş ile de aynı şekilde, dostlarımız vardı. Bağlantı kurduklarımda birinci derece bir şey yok, akrabalarında sıkıntı olduğu haberini aldık. Üzüntü verici. Bir yandan seyredemiyorum, bir yanda da haber almaya çalışıyorum. Bunun altından kalkılacak bir şekilde ama bundan sonraki sürecin umarım ülke adına daha sağlıklı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. "Böyle bir durumda transfer fırsatı çıkmasını istemezdim" diyen Avcı, "Fırsat çıktı. Oyuncuların oynamasıyla ilgili bir durum, bizim bu konuyla ilgili mevkisel olarak sıkıntımız vardı. Kendisini daha evvelden de tanıyoruz. çok iyi bilgiler aldım kendisiyle alakalı. Hem oyuncudan hem teknik heyetinden o da bu çok doğru adım attı. Görüntülü konuştuk, kulübe geldi umarım o da bize önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

"İnsanlar her zaman yan yana devam etmeli"

Depremzedelere yapılacak yardımlar nedeniyle tüm takımların Trabzonspor-Basel maçında kenetlenmesini değerlendiren Abdullah Avcı, "Rekabet tabi ki olacaktır ama bu oyunda kazanan kaybeden de olacak. Ertesi gün hayatın yenilendiği bir oyundur. Dünyanın sonu değildir. Bunu bugünlerde anlamamız gerekiyor. Bunu saygıyla sevgiyle kabul edeceğiz. Geçen sene Trabzonspor şampiyon oldu. Bu sene birisi şampiyon olacaktır. Buna saygı göstermemiz gerekecektir. Bütün arzum bu etkileşimin sürmesi, insanların her zaman yan yana devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Diğer takım taraftarları için de şunu demeliyim, bundan öncesinde de herkesin birbirine saygı gösterdiği, oyunun iyileştirici, birleştirici gücüne sahip çıkmamız gerekiyor. Kazanıp kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını gördük" açıklamasında bulundu.

"Biletler tükenecektir"

Basel’i elemeleri halinde Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk kez son 16 turuna çıkacak olmasını değerlendiren Avcı, "Umarım bu gerçekleşecek. Bu bir rekorsa çok güzel ama bunun devamını sağlamak istiyoruz. Bir senede 3 ayrı ligi oynamak çok büyük tecrübedir. Bunun daha ilerisi için arzu ve heyecan var bende. Biletlerin özellikle Karadeniz insanının duygusunu çok iyi bildiğim için o biletlerin tüketileceğini biliyorum" diye konuştu.

Siopis: "Herkes adına mücadele edeceğiz"

Yunan futbolcu Manolis Siopis ise Türkçe ’merhaba’ diyerek sözlerine başladı. Siopis, "Depremden dolayı çok üzgünüm. Maç hakkında çok fazla şeyler söylemek istemiyorum. Ancak yarın maçı hep birlikte oynayacağız. Tüm Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Herkes adına mücadele edeceğiz. Taraftarlara davetim var. Maç bileti almaları bizle birlikte olmaları yönünde. Çünkü maçta elde edilecek bütün gelirler depremzedelere, depremden etkilenen ailelere aktırılacak. Bütün dualarım depremden etkilenen aileler ve onlar daha iyi duruma gelmeleri için olacak" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın depremde Türkiye’ye yardım etmesiyle ilgisi soruyu cevaplayan Siopis, "Öncelikle hepimiz insanız, aynıyız, eşitiz. Bu gibi durumlarda tabi birbirimize yardımcı olacağız. Farklı iki ülke olabilir ama ben aynı görüyorum, aynı kültüre sahibiz. Böyle bir durumda tabi ki Yunan insanları yardıma gelmeye hazır olacaktır. Hissettiklerimi kelimeler dökebilmek çok zor. Ben de duygusal anlar yaşadım videoları gördüğümde" dedi.