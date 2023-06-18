SAMSUN (İHA) – A Milli Takım’ın başarılı oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Euro 2024 Elemeleri grubundan çıkmak istediklerini söyledi.

Galler ile oynanacak Euro 2024 Elemeleri maçı öncesi milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alt liglerde forma giydiği Samsun’da milli takım formasıyla tekrar geldiği için gururlu olduğunu ifade eden Bardakcı, Galler maçını kazanıp grupta daha da iddialı bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

“Gruptan çıkmak istiyoruz”

Son maçta gol attığı için mutlu olduğunu ama önceliğinin gol yememek olduğunu ifade eden Abdülkerim Bardakcı, “Tabii ki de ilk önceliğimiz savunma oyuncusu olarak gol yememek. Gol ve asist ekstra şeyler. Bunları yapmayı seviyorum. Topun nereye gelebileceğini hissedebiliyorum. Merih’le antrenmanda aynısını atmıştım. İlk maçta ilk golü atmak nasip oldu çok mutluyum. Bizim için yarın zor bir maç olacak. Biz buna çok iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Samsun’da da büyük bir desteği arkamıza alacağız. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. İlk öncelik hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Tekrar bu statta ve şehirde olmaktan mutluluk duyuyorum. Samsun sevdiğim bir şehir. Samsunspor çıkış taptığım takımlar arasında geliyor. Arkamızda büyük bir destek göreceğiz. Arkadaşlarıma futbol sevgisi olan bir şehir olduğunu ve tutkulu bir şehir olduğunu söyledim. Yarını iple çekiyoruz. Galler takımı iyi bir takım. Yarın zor bir maç olacak. Ermenistan da takımını zorlayan bir takım. Bizim için odaklandığımız tek şey galibiyet. Yarın için başka hiçbir şey düşünmüyoruz” dedi.