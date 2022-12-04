Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarda olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyerek, hedefinin kesinlikle şampiyonluk olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarda olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyerek, hedefinin kesinlikle şampiyonluk olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, transfer sürecinden sonra yaşanılanlar, takımdaki hedefler ve FIFA Dünya Kupası ile ilgili GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayla ilgili konuşan Bardakcı, "Son oynadığımız lig maçında farklı bir galibiyet aldık. Bizim için ligin hemen devam etmesi daha iyi olabilirdi. Ama herkes dinlendi. Herkes rahatladı. Ailesiyle vakit geçirdi. Herkes kafasını sıfırlayıp geldi. Bizim için çok iyi olacak" diye konutu.

"Galatasaray’da olmak tarif edilemez bir duygu"

Transfer sürecinden bugüne kadar neler yaşandığını anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray’da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey. Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiyi giden bir performansım var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Tabi alışma süreci oldu. Bir kaç şanssız, talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes, özellikle Galatasaray taraftarı çok bilinçli bir taraftar, arkamda durdu. Çok sağ olsunlar. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

Brezilyalı futbolcu Marcao’nun transfer olmasıyla ilgili olarak başarılı defans oyuncusu, "Marcao gerçekten kaliteli bir futbolcu ve benim de beğendiğim bir futbolcu. Şu an yerini doldurduğumu düşünmüyorum. Hatta bunun da daha üstüne çıkmayı hedefliyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde aratmayacağımı düşünüyorum" dedi.

"Nelsson ile çok iyi bir uyumumuz var"

Defanstaki partneri Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Abdülkerim Bardakcı, "Zaten Dünya Kupası’nda oynadığı maçta da çok iyi oynadı. Çok kaliteli bir insan. Bence çok iyi bir uyumumuz var. Birbirimizi tam olarak tamamlayabiliyoruz. Bu uyuma da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Dikkat ettiyseniz gördüğüm 2 kırmızı kartta da şoke oldum"

Maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla ilgili yorum yapan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu benim için çok enteresan bir şey oldu. Dikkat ettiyseniz gördüğüm 2 kırmızı kartta da şoke oldum. Özellikle ilkinde, aramızda bayağı bir mesafe var ve ben kafa topuna çıkıyorum. Elim omzuna geliyor. Bence bu faul bile değil ama beni direkt ikinci sarı karttan attı. Gerçekten, dediğim gibi çok enteresan ama büyük takımın farklılıkları bunlar herhalde. En büyük takım olmanın farklılıkları. Bu konu hakkında fazla yorum yapmayacağım. İnşallah en kısa zamanda düzelir bu olaylar" şeklinde konuştu.

"Kimse kimseyi aratmıyor"

Savunmadaki forma rekabeti hakkında da konuşan Bardakcı, "Emin, Metehan, Ross, genç olmalarına rağmen kaliteli oyuncular. Bence üst düzey oynayabilecek stoper kapasitesindeler. Ross, bir sakatlık geçirdi, inşallah en kısa sürede atlatır. Rekabet her zaman üst seviyede, her zaman zorluyorlar. Nelsson’u da zorluyorlardır. Emin, benim cezalı olduğum maçta oynadı, ondan sonra devam etti. O da gayet iyi oynadı. Kimse kimseyi aratmıyor öyle diyeyim. Mesela ben maça çıkarken, direkt benim yanıma Emin ile Metehan geliyor. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü aynı mevkideyiz. Ben de onlara bir ağabey olarak ne katabiliyorsam, benim için büyük bir onurdur" diye konuştu.

"Okan Hoca her zaman bizim arkamızda olduğunu hissettiriyor"

Teknik Direktör Okan Buruk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Abdülkerim Bardakcı, "Okan Hoca, gerçekten çok kaliteli bir futbolcuydu, çok da kaliteli bir insan. Hocalığı da aynen öyle. İkili ilişkileri çok iyi. Her zaman motive etmeye çalışıyor. Okan Hoca için de bundan sonra daha iyi olacaktır, özellikle son haftalardaki galibiyetlerimizden sonra. Her zaman bizim arkamızda olduğunu hissettiriyor" dedi.

"Benim favorim Mata"

Takımdaki favorisinin İspanyol futbolcu Juan Mata olduğunu söyleyen başarılı defans oyuncusu, "Benim favorim Mata. İnanılmaz akıllı, inanılmaz yetenekli bir insan. Ben antrenmanda yaptığı hareketleri hayranlıkla izliyorum. İnanılmaz keyif alıyorum beraber oynamaktan. Kişiliği de harika. Mükemmel bir insan. Bir insan dört dörtlük olur mu, ben direkt Mata’yı gösteririm" ifadelerini kullandı.

"Üçü de birinci sınıf forvetler"

Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic’in birbirinden iyi forvetler olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Üçü de zorluyor. Biz onlarla idmanda bile karşılıkla oynamaktan ötürü çok mutluyuz. Çünkü onlarla oynadıkça bizim de kalitemiz artıyor. Üçü de birinci sınıf forvetler. Eğer rakipte oynasam, üçü de sıkıntı çıkarır" açıklamasında bulundu.

Nef Stadyumu’nda inanılmaz bir atmosfer oluştuğunu ifade eden Bardakcı, "Artık Nef Stadyumu’nda oynamaya alıştım. Bir kaç şanssızlığım oldu, hepsi de iç saha maçlarında oldu. Ama herkes gerçekten çok arkamda durdu. İnanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Ben çoğu zaman, kendimi duymadığımı hissediyorum. Futbolcular arasında sesten dolayı iletişim bile bazen zor oluyor. Ama gerçekten mükemmel bir ortam" diye konuştu.

"Dünya Kupası’nda favorim Portekiz"

FIFA Dünya Kupası’ndaki favorisini de açıklayan Abdülkerim Bardakcı, "Dünya Kupası’nda favorim Portekiz. Ben Ronaldo’cuyum. Ronaldo benim gözümde tamamen böyle üretilmiş bir makine gibi. Kusursuz her şeyi ile. Çok çalışkan. Her şeyi sonuna kadar yapıyor. Her şeyini veriyor sahada. İnanılmaz bir kaliteye sahip. O yüzden Ronaldo. Arkadaşlarımızın Katar’da mücadele vermesi bizim için gurur verici bir olay. Keşke biz de orada olsaydık. Bazen olmayınca olmuyor. Türkiye’nin orada mücadele etmesi gerekirdi. Bence başarılı da olurduk. Ama inşallah bir dahaki sefere gideriz. Her futbolcunun tatması gereken bir duygu" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlarla ilişkisinin hakkında ise Bardakcı, "Taraftarımızla ilişkimizde şu an benim için her şey olumlu. Sürekli arkamda durdular. Çok bilinçliler. Bunların hepsi bir artı benim için. Şu an ilişkimiz mükemmel" dedi.

"Hedefim kesinlikle şampiyonluk"

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’daki hedefinin kesinlikle şampiyonluk olduğunu vurguladı. Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 14 haftayı değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Herkesin birbirine alışma süreci, herkesin şehre alışma süreci, bunlar gerçekten zor olan olaylar. Ama gördüğünüz gibi oyuncular birbirine yavaş yavaş alışmaya başlayınca kalite de ortaya çıkıyor ve son maçta alınan skoru herkes gördü. Benim düşüncem bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Herkes kalitesini biraz daha üstte çıkartınca çoğu şey değişiyor zaten" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta attığı golden sonra yaptığı sevince açıklık getiren başarılı defans oyuncusu, "Kaç haftadır gol kaçırıyordum, üstümde inanılmaz bir şanssızlık vardı. Hatta ilk yarıda direkten döndü. Dedim herhalde bugün de olmayacak. Bugün de kıramayacağım o şanssızlığı. Hatta duran top olduğunda Midtsjö kullanacaktı ama ben Mata’ya bırak dedim. Mata da direkt arkayı gösterdi zaten, atacağı yeri. Çok şükür, gol nasip oldu. Artık bundan sonra devamı gelir" diye konuştu.

Son olarak Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderen Bardakcı, "İnanılmaz destek oldular. Bundan sonra da olmaya devam etsinler. Biz Allah’ın izniyle onların yüzlerini hiçbir zaman kara çıkartmayacağız. Son dakikaya, son saniyeye kadar savaşacağız. Mutlu sona ulaşacağız ve şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.