1308 Osmaneli Belediyespor atletizm sporcusu Abdülkerim Akdaş, Türkiye şampiyonu oldu.

1308 Osmaneli Belediyespor atletizm sporcusu Abdülkerim Akdaş, Türkiye şampiyonu oldu.

Bursa’da düzenlenen U16 Türkiye Salon Şampiyonasında yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor sporcusu Abdulkerim Akdaş 15.71’lik derecesiyle gülle atma branşında şampiyon oldu. 17 branşta, 24 milli, bin 100 lisanslı sporcusuyla Türkiye’nin örnek altyapı kulübü olan 1308 Osmaneli Belediyespor her branşta Türkiye dereceleri almaya devam ediyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle sporcumuz Abdulkerim Akdaş’ı tebrik ediyorum. Alınan bu başarı asla tesadüf değildir, uzun çalışmalar sonucu elde edilen bu başarıda emeği geçen sporcumuzu, ailesini, hocalarımızı ve yönetimimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.