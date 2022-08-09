Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin eşlik ettiği geminin Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna kısa süre içerisinde ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Mavi Vatan’daki filonun ’en güçlüsü’ olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Akdeniz’e uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telsizle uğurladığı gemi, yaklaşık yarım saat sonra limandan ayrılarak ilk görev yerine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan ’Abdülhamid Han sondaj gemisi Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna gitmek üzere Mersin Taşucu Limanı’ndan ayrıldı.

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