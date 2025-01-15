İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Abdulhakim Bingöl, “İzmir’de Medya Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İzmir medya sektörü adına önemli bir adım attık. Bu bir başlangıçtır. Yerel medyanın hak ettiği değere kavuşması için iş birliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

İZTO 40. Medya ve Fotoğrafçılık Komitesi tarafından düzenlenen “İzmir’de Medya Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” toplantısı, yerel medya sektörünün sürdürülebilirliği ve sorunlarına yönelik çözüm yollarının tartışıldığı verimli bir platform sundu. İZTO (40. Medya ve Fotoğrafçılık Komitesinden sorumlu) Meclis Üyesi Abdulhakim Bingöl, İzmir’de yerel medya sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının hem katılım hem de içerik açısından çok başarılı geçtiğini belirten Abdulhakim Bingöl, “İzmir Ticaret Odası olarak medya sektörüne dair çok önemli bir adım attık. Yerel medyanın sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini detaylı bir şekilde ele aldığımız toplantımız, sektörümüz adına büyük bir umut kaynağı oldu. Bu toplantı yalnızca bir başlangıçtır. Hep birlikte çalışarak sorunları çözmek ve yerel medyanın hak ettiği değeri görmesini sağlamak için daha birçok adım atacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgener’e teşekkür

Bingöl, toplantının düzenlenmesindeki katkılarından dolayı İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi: “Sayın Mahmut Özgener’in liderliği ve yerel medya sektörüne gösterdiği duyarlılık, bu toplantının gerçekleşmesinde büyük rol oynamıştır. İzmir Ticaret Odası’nın desteği, yerel medyanın sürdürülebilirliği ve gelişimi adına bizlere güç vermektedir. Başkan Özgener ve yönetimine, sektörümüze olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

Yerel medyanın toplumun sesi ve demokrasinin güvencesi olduğunu vurgulayan Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yerel medya, halkın en yakınındaki sorunları gündeme taşıyan ve toplumun sesi olan bir yapıdır. Ancak bugün, artan maliyetler, azalan ilan gelirleri ve dijitalleşme süreçlerinin getirdiği zorluklar nedeniyle ciddi tehdit altındadır. Bu tehditleri ortadan kaldırmak için kamu kurumları, özel sektör ve medya çalışanları olarak birlikte hareket etmeliyiz. Yerel medyayı desteklemek, yalnızca bu sektöre değil, aynı zamanda demokrasimize ve ifade özgürlüğümüze yapılan bir yatırımdır.”

"Somut çözümler için çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantıda dile getirilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için İZTO olarak çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bingöl, toplantıda gündeme getirdiği şu önerilerin tekrar altını çizdi:

“Resmi ilan fiyatlarının artırılması: Basın İlan Kurumu’nun ilan fiyatlarını güncellemesi ve artırması gerekiyor.

Kamu reklamlarının yerel medyaya yönlendirilmesi: Kamu kurumlarının reklam bütçelerini yerel medyaya daha fazla ayırması, sektörün sürdürülebilirliği için kritik bir öneme sahiptir.

Dijitalleşme Teşvikleri: Yerel medya kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerine ayak uydurabilmesi için teşvik paketleri hazırlanmalıdır.

Uydu Kiralarının Azaltılması: RTÜK’ün yerel televizyon kanallarının uydu kiraları konusunda çözüm üretmesi gerekmektedir.”

"Yapay zekayı tehdit değil fırsat olarak görmeliyiz"

Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Toros Mutlu tarafından yapılan yapay zeka sunumuna da değinen Bingöl, teknolojinin medya sektörü için önemine dikkat çekerek, “Yapay zeka, medya sektörünün daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanmasında büyük bir fırsattır. Teknolojiyi kucaklamak, daha etkili içerik üretimi ve daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı sunar. Medya çalışanlarımızın bu dönüşüme ayak uydurması için gerekli destekleri sağlamak zorundayız.” dedi.

Abdulhakim Bingöl, yerel medyanın hak ettiği değeri görmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için sektör temsilcileriyle birlikte daha fazla iş birliği içinde olacaklarını belirterek, “Attığımız adım, geleceğe dair atacağımız adımların ilkidir. Kamu, özel sektör ve medya çalışanları olarak hep birlikte hareket ederek, yerel medyamızın güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesini sağlayabiliriz. Bu bir başlangıçtır ve devamı gelecek.” şeklinde konuştu.

Bingöl, toplantının İzmir ve Ege Bölgesi medya sektörüne yeni bir soluk kazandırdığını ifade ederek, toplantıya katılan tüm paydaşlara teşekkür etti. “Bu toplantının sonuçları, sektörümüz adına büyük bir adımın başlangıcıdır. Yerel medya, toplumumuzun vicdanıdır ve bu vicdanın sesi hep güçlü çıkmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.