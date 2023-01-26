ABD’nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, görevine başlamak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

ABD’nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, görevine başlamak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın görev süresinin geçtiğimiz 4 Eylül’de sona ermesinin üzerine ABD Senatosu tarafından 21 Aralık’ta ABD’nin Rusya Büyükelçisi olarak görevlendirilen Lynne Tracy resmi görevine başlamak üzere gece saatlerinde Moskova’ya vardı. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Lynne Tracy’ni havaalanındaki fotoğraflarına yer verilirken, "Rusya’ya tekrar hoş geldiniz Büyükelçi Tracy" ifadeleri kullanıldı.

Tracy, Rusya Büyükelçiliği görevine getirilen ilk kadın büyükelçi oldu.

ABD’li diplomat Lynne Tracy, 2014 ile 2017 yılları arasında ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde müşavir olarak görev yaptı. Tracy 2019 yılından geçtiğimiz aylara kadar ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi olarak görev aldı. Çok iyi derecede Rusça bilen Tracy’nin önümüzdeki günlerde prosedürlerin tamamlanmasından sonra resmen göreve başlaması bekleniyor.