Söz konusu acil durumun uzatılması halinde milyonlarda ABD’li, test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişmeye devam edecek.

ABD’de Covid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumunun uzatıldığı öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlerde, ilk olarak Ocak 2020’de ilan halk sağlığı acil durumunun Nisan ayına kadar uzatıldığı iddia edildi. ABD Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’de Covid-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumunun Nisan ayına kadar uzatıldığı iddia edildi.

ABD’nin Covid-19 nedeniyle halk sağlığı acil durumunu Nisan’a kadar uzattığı iddia edildi

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