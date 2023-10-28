ABD’de "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grup, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi talebiyle New York’taki ünlü Grand Central tren garını kapatarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına uluslararası kamuoyunun tepkileri sürüyor. ABD’nin New York kentinde barış yanlısı Yahudi oluşumlar, "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grubun çağrısıyla New York’taki ünlü Grand Central tren garında toplandı. Garın ana yolcu salonunda oturma eylemi gerçekleştiren barış yanlısı gruplar, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Siyah tişört giyen göstericiler "Filistinliler özgür olmalı" yazılı pankart taşıyarak ve sloganlarla protesto ediyor.

200 kişi gözaltında

New York Polis Departmanı ise garı kapatan göstericilere müdahale etti, en az 200 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.