İzmir’de, Turkish Tastes-TURQUALITY projesi çerçevesinde ülkeye gelen şef Reimund Pitz, Türk mutfağının çok zengin olduğunu ve Türkiye’de öğrendiklerini ABD’de aktaracağını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin yürüttüğü Turkish Tastes-TURQUALITY projesi çerçevesinde, ABD’li şeflerin Türkiye ziyaretleri sürüyor. Şef Reimund Pitz de, İzmir’deki üretim alanlarına, işletmeler ve restoranlara ziyaretler gerçekleştirdi.

EİB Gıda Birlik Başkanları ve Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel ile Şef Reimund Pitz, basın toplantısı düzenleyerek proje ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Öte yandan, şef Reimund Pitz, Kazım Gürel’e, Chain Des Rotisseur Honor Society topluluğunun Türkiye elçisi ödül nişanını takdim etti. ABD’li şef, Türk gıda firmalarının yetkilileriyle de ikili görüşmelerde yaptı.

“Türkiye’de öğrendiklerimle ilgili ABD’de seminer vereceğim”

Şef Reimund Pitz, “Turkish Tastes Turquality projesi kısa sürede çok başarılı oldu. ABD’de en fazla mücadele ettiğimiz konu, akşam yemeğinde vegan ve vejetaryen seçeneklerin az olması. Türkiye’de çeşitlilik o kadar çok ki hem de kişiye özgü çeşitlilik söz konusu. Bir vejetaryen Türkiye’de hiç zorlanmaz. Türkiye’de beslenme son derece iyi ve dengeli; bitkisel proteinleriniz var. Türkiye’de o kadar çok şey öğrendim ki burada gördüğüm şeyler inanılmazdı. Başka ülkelerde mastercheflerle görüştüm; ancak burada gördüklerimden faydalanacağım ve Türkiye’de öğrendiklerimle ilgili ABD’de seminer vereceğim. Baharatlarınız, zeytinyağlarınız inanılmaz. Aşçılar hem geleneksel şekilde çalışıyor hem de teknoloji kullanıyorlar" dedi.

“Dört yıllık bir tanıtım stratejisi oluşturduk”

Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu Turkish Tastes Ambassador Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel de, “EİB olarak, dünyanın en önemli tüketici pazarı olan ABD’de, gıda ürünlerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla yürütmekte olduğumuz TURQUALITY projemiz çerçevesinde 2018’den itibaren çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Markalaşma çalışmaları uzun vadeli, detaylı ve amaçları net olarak belirlenen bir yol haritası üzerine inşa edildiği taktirde başarılı sonuçlar verebilir. Projemizin temel hedefi; ABD’de kalıcı bir yaşayan mekanizma olarak Turkish Tastes Community oluşturmak olarak belirlendi. Bu doğrultuda bir yandan sektöre öncülük eden profesyonelleri Türk ürünleri hakkında bilgilendirerek farkındalık oluştururken bir yandan da kurumsal iş birlikleri aracılığı ile uzun vadeli ortaklıklar kurduk” ifadelerini kullandı.

Gıda ihracatçı birliklerinden temsilcilerde, toplantı sırasında konuşma gerçekleştirdi.