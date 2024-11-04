Kütahya Valisi Musa Işın’ın davetlisi olarak Kütahya’ya gelen, Amerika’da Family Medical ve Surgical Practice (Aile Hekimliği ve Genel Cerrahi) alanında uzmanlaşmış Prof. Dr. Beyazıt Mahmut Osmani, Kütahya Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Osmani’ye, Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Derya Ünal ve Kütahya Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüsamettin Aydın eşlik etti. Hastaneyi gezen Prof. Dr. Osmani, hastanenin donanımı ve modern yapısından övgüyle bahsederek, memnuniyetini dile getirdi.

Başhekim Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, Prof. Dr. Osmani’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.