ABD Kongresi’nin 7 üyesinden oluşan heyet, Tayvan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin’in baskı ve zorlamasına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

ABD Kongresi’nin 7 üyesinden oluşan heyet, Tayvan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin’in baskı ve zorlamasına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

ABD Kongre üyeleri Stephanie Murphy, Scott Franklin, Kai Kahele, Joe Wilson, Andy Barr, Darrell Issa, Claudia Tenney ve Kat Cammack’tan oluşan heyet, bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen tarafından başkanlık sarayında kabul edildi. Heyete başkanlık eden Stephanie Murphy, gerçekleşen ziyaretin ABD kongresinin Tayvan’a olan sarsılmaz bağlılığının sembolü olduğunu söyledi. Tayvan ile olan ilişkilerde olumlu düşüncelere sahip olduğunun altını çizen Murphy, “ABD ve Tayvan arasında sürekli gelişen ikili ilişkiler güvenlik, kültür ve ticari alanlarda yeni fırsatlar sağladı. Tayvan, özellikle halk sağlığı konularında uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

“Demokratik kuruluşlarımızı korumaya devam edeceğiz”

ABD’li heyeti kabul eden Tayvan lideri Tsai Ing-wen heyetin şimdiye dek Tayvan’ı ziyaret eden en kabalık heyet olduğunu ifade ederek, ABD’yi Tayvan’ın gerçek dostu olarak nitelendirdi. ABD’li siyasetçilerin yasa tasarıları, kararlar ve diğer girişimler yoluyla Tayvan’ı destekleme çabalarına övgüde bulunan Tayvan lideri, heyete Çin’in askeri tatbikatlarının devam ettiği ortamda yapmış oldukları ziyaret için ayrıca teşekkür etti. Çin’le ilgili açıklamalarda bulunan Tsai, “Tayvan baskı ve zorlamaya boyun eğmeyecek. Demokratik kuruluşlarımızı ve sahip olduğumuz yaşam şartlarını korumaya devam edeceğiz. Tayvan olarak bölgemizdeki barış ve istikrarı korumak için demokratik ortaklarımızla olan işbirliğimiz giderek derinleşecek” diye konuştu.

ABD’li heyetin son olarak Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Wellington Koo ve Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik, ekonomik ve ticari konuları ele alması bekleniyor. Heyet, yarın temaslarını tamamlayarak Tayvan’dan ayrılacak.

Çin’den ziyarete kınama

Bu yıl 7’incisi gerçekleşen ABD heyetinin Tayvan ziyaretine ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, Çin’in ABD’li heyetin ziyaretine şiddetle karşı çıktığını ve kınadığını ifade ederek bunun ABD’nin "tek Çin politikasını" ihlal ettiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’in 2 Ağustos’ta Tayvan ziyaretinin ardından art arda gerçekleşen ABD heyetlerinin ziyaretleri Çin tarafının tepkisini çekmişti. Çin ziyaretler nedeniyle Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri tatbikatlar yapmaya başlamıştı.

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor.