Amerika Birleşik Devletleri’nin Adana İkinci Konsolosu Daniel Dolan ile Ankara ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Müdürü Sarah Manning, Adıyaman Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Adana İkinci Konsolosu Daniel Dolan ile Ankara ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Müdürü Sarah Manning, Adıyaman Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana İkinci Konsolosu Daniel Dolan ile Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Siyasi İşler Müdürü Sarah Manning, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz tarafından ağırlanan ABD’li misafirler, Başkan Vekili Ayaz’la sohbet ederek, Adıyaman’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Vekili Şerif ayaz ise ABD’li misafirlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyarette Adıyaman’ın tarihi ve turizmi konusunda değerlendirmede bulunuldu.