Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rusya ile ABD arasında yapılan mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı.

Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rusya ile ABD arasında yapılan mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya’da mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten 9 yıl hapse mahkum edilen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, gözaltı merkezinden cezaevine gönderilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile ABD arasında yapılan mahkum takası kapsamında ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner’ın serbest bırakıldığı belirtildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen mahkum takasında ABD tarafı da, 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout’u serbest bıraktı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O güvende ve şu an uçakta. Evine dönmek üzere yolda" ifadelerini kullandı. Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Griner ve Griner’ın eşi Cherelle ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Griner, 17 Şubat’ta Rus polisi tarafından Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve 4 Ağustos’ta hapis cezasına çarptırılmıştı. Griner’in 25 Ekim’de Moskova Bölge Mahkemesi’ne cezasının hafifletilmesi için yaptığı itiraz reddedilmiş, ABD’li sporcunun içeride yattığı sürelerin de önceki mahkeme kararı doğrultusunda hiçbir şekilde değişiklik olmadan uygulanmasına karar verilmişti.

ABD ve Rusya arasındaki mahkum takasında adı geçmişti

Griner için ABD ve Rusya arasında mahkum takası gerçekleştirileceği öne sürülmüştü. Griner’ın, ABD’de 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edileceği üzerinde duruluyordu.

ABD’de profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri

Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ekibi Phoenix Mercury’de 8 kez All-Star seçilen ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Griner, ABD’deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olarak biliniyor. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya’ya giden Griner, 2014’ten bu yana EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg’da forma giyiyordu.