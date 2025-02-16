ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail temaslarını sürdürüyor. Rubio, Kudüs’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Kudüs’teki Başkanlık Konutu’nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İkili İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesi, Kudüs’e daha fazla elçilik getirilmesi, İsrail’e karşı hukuk mücadelesi, antisemitizmle mücadele ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’dan Avrupa’ya İsrail üzerinden uzanan bir lojistik ağ ile birbirine bağlı bir bölge vizyonunun uygulanması konuları ele alındı" denildi.