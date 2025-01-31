ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington DC’de yolcu uçağıyla çarpışan askeri helikoptere ilişkin yaptığı açıklamada, "Black Hawk çok mu yüksekteydi? Doğru rotada mıydı? Şu an tam olarak bilmiyoruz" dedi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün American Airlines şirketine ait yolcu uçağıyla orduya ait Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterin çarpıştığı kaza gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Black Hawk helikopteri çok yüksekten uçuyordu" açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir açıklama yaptı. ABD medyasına konuşan Hegseth, devam eden soruşturmanın çarpışmanın nedenini aydınlatmaya yardımcı olacağını söyledi. Yoğun olan Washington Ulusal Havaalanı çevresinde derinlik algısı problemlerinin olabileceğini kaydeden Hegseth, "İrtifaya bakıyoruz. Birisi yanlış irtifadaydı. Soruşturma bize bunu anlamamızda yardımcı olacak. Black Hawk çok mu yüksekteydi? Doğru rotada mıydı? Şu an tam olarak bilmiyoruz" dedi.

Soruşturmanın daha fazla bilgi sağlayacağını kaydeden Bakan Hegseth, "Helikopterin kara kutuları henüz bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, helikopterin çok yüksekten uçtuğunu açıklamıştı

Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’na inmeye çalışan ve 4’ü mürettebat 64 kişiyi taşıyan American Airlines’a ait yolcu uçağı ile 3 kişinin bulunduğu Blackhawk tipi askeri helikopterin havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştüğü kazada 67 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağının kara kutularına ulaşıldığı, uçuş veri kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazının kurtarıldığı belirtilerek, "Kayıt cihazları değerlendirme için NTSB laboratuvarlarında" ifadeleri kullanılmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ön raporunda ise, havadaki çarpışma sırasında hava trafik kontrol kulesindeki personel sayısının "normal olmadığı" aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda helikopterin kaza anında çok yüksekte uçtuğunu belirterek, "Black Hawk helikopteri çok yüksekten uçuyordu, çok fazla. 200 feet sınırının çok üzerindeydi. Anlaması çok da zor değil" açıklamasını yapmıştı.