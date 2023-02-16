ABD’li aktör Bruce Willis, davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandı.

ABD’li aktör Bruce Willis, davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandı.

ABD’li aktör 68 yaşındaki Bruce Willis’in geçtiğimiz yıl bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı. Willis’in ailesi tarafından ünlü aktörün sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Aile, Willis’in davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandığını duyurdu. Willis’e net bir teşhis konduğu için rahatladıklarını belirten aile, frontotemporal demansın 60’lı yaşlardaki kişilerde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın günümüzde tedavisi bulunmazken, aile ilerleyen günlerde bu durumun değişebileceği konusunda umutlu olduklarını aktardı.

"Zor Ölüm" film serisiyle tanınan 68 yaşındaki aktöre geçtiğimiz yıl mart ayında afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Afazi hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.