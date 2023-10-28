Marshall Adaları bayraklı "Sirena" adlı kruvaziyer, Antalya’nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası’ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya’ya çeviren 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya’ya ulaştı. Alanya Limanı’na yanaştırılan gemide, çoğu ABD’li 651 yolcu ve 392 personel bulunuyor.

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Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarken, bazıları ise ilçe merkezini gezdi. Limanda duran geminin ise yerli ve yabancı turistler tarafından fotoğrafları çekildi. Sirena kruvaziyerinin saat 18.00’de Limassol’a hareket etmesi bekleniyor.