Türkiye’nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları A.Ş’nin kardeş kuruluşu Filpa A.Ş., 2022 yılı ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 11 artış sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı” listesinde yer alan verilere göre, Filpa ihracatını artırmayı başardı. Adana’dan en fazla ihracat yapan firmalar arasında ilk 3’te yer alan firma yarım asrı aşkın deneyimle 9 tesiste, 400 bin metrekare kapalı alanda, yaklaşık 2000 personel ile 4 kıtada yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyor.

Filpa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü, firmalarının uluslararası standartlarda çevreci üretim modellerine odaklandığını belirterek, şunları söyledi:

“Gelecek için çalışan bir kurumun teknolojiden uzak durması düşünülemez. Endüstriyel ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliğini sağlamak, sürekli değişen teknoloji ortamında rekabetçi kalabilmek için teknolojinin her alanda uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Karar alma mekanizması hızlandırmak, kalite ve verimliliği arttırmak için operasyonel süreçlerimiz dahil tüm süreçlerimizde veri madenciliği ve süreç analizi yapıyor, yapay zeka destekli mantıksal çözümleme modelleri kullanarak performansı ve kalite göstergelerimizin sürekli yükselmesi için çalışıyoruz. Müşteri etkileşiminin olumlu yönde ilerlemesi için müşterilerin ürün seçimi ve satın alma eğilimlerini izliyor, iş zekası yöntemleri ile öngörücü istatistikler oluşturarak ürün geliştirme ve pazar faaliyetlerimizin sürekli olarak iyileşmesi için adımlar atıyoruz.”

GES, Çevreye Değer, Yeşil Üretim

Global pazarlarda rekabet eden firma olarak hem çevreyi koruma hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduklarını ifade eden Sütcü, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda yenilenebilir kaynaklara yatırım yaptıklarını bildirdi.

Çevrenin korunmasının önemine vurgu yapan Sütcü, “Bu çerçevede kendi Güneş Enerji Santrallerimizi kurduk. 6 yılda ulaştığımız 25 MW üzeri enerji gücünün yanı sıra enerjiyi verimli kullanarak doğal çevrenin korunmasına özen gösteriyor, her geçen yılda GES gücünü arttırmayı hedefliyoruz”diye konuştu.

İhracatta yönlerini Avrupa Yeşil Mutabakat ile Avrupa’ya daha çok çevirmek istediklerini belirten Sütcü, üretimde kaynak kullanımını azaltacak enerji tasarrufu ile çevre kirliliğinin önlenmesine, temiz bir ekosistem sağlanmasına katkıda bulunmayı vizyon edindiklerini sözlerine ekledi.