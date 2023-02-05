Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahsene Çaylayık (69) evlerindeki banyoda namaz kılmak için abdest almak isterken ayağının kayması sonucu yere düşüp kafasını çarptı. Düşme sesi üzerine banyoya koşan yakınları tarafından yaralı halde bulunan bulunan Çaylayık, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

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