Avrupa Birliği (AB), Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmaların ardından "önleyici bir güvenlik önlemi" olarak Ukrayna’ya radyasyon riskine karşı 5 milyondan fazla anti-radyasyon tableti gönderileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmaların ardından "önleyici bir güvenlik önlemi" olarak Ukrayna’ya radyasyon riskine karşı 5 milyondan fazla anti-radyasyon tableti gönderileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana Rus ordusunun kontrolünde olan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde devam eden çatışmalar nükleer bir kaza olacağına dair korkular arttırdı. AB, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmaların ardından "önleyici bir güvenlik önlemi" olarak Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna’ya radyasyon riskine karşı 5 milyondan fazla anti-radyasyon tableti gönderileceğini açıkladı.

AB tarafından yapılan açıklamada, tabletleri nükleer santral çevresindeki alanda korumayı artırmak için "önleyici bir güvenlik önlemi" olarak sağladığı ifade edilerek, AB’nin acil durum rezervlerinden 5 milyon ve Avusturya’dan 500 bin potasyum iyodür tablet gönderileceği aktarıldı.

Nükleer santrale en yakın şehir olan Enerhodar’a 25 bin tablet gönderildi

Potasyum iyodür tabletler dün Zaporijya şehrinin bir bölümüne dağıtılırken, nükleer santrale en yakın şehir olan Enerhodar’a 25 bin tablet gönderildiği belirtildi. Zaporijya Belediye Meclisi’nden Anatoliy Kurtyev yaptığı açıklamada, "Acil bir durumda hem yetişkinlere hem de çocuklara iyodür sağlanacak ve zamanla kendilerini koruyabilecekler” ifadelerini kullanarak, bölge sakinlerinin tabletleri yalnızca bir kaza olması durumunda almaları gerektiği konusunda uyarıldığını aktardı.

Potasyum iyodür, iyot-131 olarak da bilinen kansere neden olan ana izotop olan radyoaktif iyotun tiroid bezi tarafından emilmesini önlemek için kullanılıyor. Yüksek düzeyde radyoaktif iyota maruz kalınmasından yıllar sonra bile bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde tiroid kanseri riski bulunuyor.

Bölgede radyasyon seviyelerinde kayda değer bir artış tespit edilmedi

Bölgede son zamanlarda yaşanan çatışmalar nükleer santrale bir miktar zarar vermiş olsa da, şimdiye kadar bölgede radyasyon seviyelerinde kayda değer bir artış tespit edilmedi. Nükleer santral çevresindeki çatışmalardan her iki taraf da birbirini suçluyor. Yetkililer, santrale daha fazla hasar verilmesinin geniş bir alana yayılabilecek bir radyasyon sızıntısına neden olabileceğinden endişe ediyor.

UAEA, ekibinin hafta sonu nükleer santralde olması bekleniyor

Nükleer sızıntı endişelerinin ortasında Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) yetkililerinin, 29 Ağustos’ta Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumun kontrol altına alınabilmesi için santrale gitmek üzere yola çıktığı duyurulmuştu. Yetkililerin bu hafta sonuna kadar tesise varmasının beklendiğini söyleyen UAEA Başkanı Rafael Grossi, "Ukrayna’nın ve Avrupa’nın en büyük nükleer tesisindeki güvenliği ve emniyeti korumak zorundayız" demişti.