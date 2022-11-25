Birleşmiş Milletlerin kadına yönelik şiddete karşı başlattığı “Dünyayı Turuncuya Boya” kampanyasına, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Birleşmiş Milletlerin kadına yönelik şiddete karşı başlattığı “Dünyayı Turuncuya Boya” kampanyasına, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” çerçevesinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar 16 günlük bir aktivizm kampanyası başlattı. Bu çerçevede BM’nin “Dünyayı Turuncuya Boya” çağrısına cevap veren kişi ve kurumlar, ışığı ve umudu simgeleyen turuncu rengini kullanarak şiddet sorununa karşı farkındalık oluşturuyor. Toplamda 187 ülkeden 6 bin organizasyonun katıldığı kampanyanın bu yılki teması ise kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı “birleşme” olarak açıklandı.

Kampanyaya Avrupa Birliği (AB) kurumları da turuncu bayraklar asarak destek veriyor. Sosyal medya hesabından kampanyaya destek veren Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, sosyal medya üzerinden "OrangeTheWorld (Dünyayı Turuncuya Boya)" etiketi ile, "Duyarsızlığa ve cezasız kalmaya son verdiğimiz bir gün. Tüm kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını korkusuzca yaşayabileceği, şiddetten uzak bir gün. İşte o gün gerçekten eşit bir dünyada yaşayacağız" paylaşımında bulundu. Ayrıca Von der Leyen, komisyon üyelerinin kampanyaya destek amacıyla turuncu fular ve yaka mendili taktığı bir video yayınladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da sosyal medya hesabı üzerinden parlamento binasına asılan turuncu bayrak ve turuncu ceketli bir fotoğrafını paylaştı. Metsola paylaşımında, “Bugün; cinsel saldırıya maruz kalanlar, her gün tehdit edilenler, kadın oldukları için öldürülenler, ölen savaşçılarımız için dünyayı turuncuya boyuyoruz. Kadınlar korunmalı, yasalara uyulmalı, failler adalete teslim edilmelidir” ifadelerini kullandı.