Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında yeni göç ve iltica kurallarını değiştirecek paket onaylandı.

AB üye ülkeleri üzerinde artan göç baskısı ve bazı üye ülkelerin talebi üzerine Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda AB’nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paket onaylandı. Pakete göre, AB üye ülkeleri kendi aralarında yeni göç ve iltica kuralları benimseyecek ve üye ülkeler arasında acil durumlarda zorunlu dayanışma yapılacak. Onaylanan yeni kurallarda, düzensiz göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırılması ve AB ülkelerine seyahat edilmesini engellemeye yönelik tedbirler yer alıyor.

AP tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kuralların bir AB üye devletinin giriş koşullarını karşılamayan kişiler için AB sınırlarında uygulanacağı aktarılarak, tanımlama, parmak izi alma, güvenlik kontrolleri, ön sağlık ve güvenlik açığı değerlendirmeleri yapılacağı ifade edildi.

Göç baskısı altındaki ülkeye destek olunacak

Yoğun göç baskısı altındaki ülkelere diğer AB ülkelerinin yardım edeceği belirtilen açıklamada, iltica başvurusunun işlenmesinde üye devletlerin sorumluluklarını belirlemek için gelişmiş kriterler ile sorumluluğun adil bir şekilde paylaşılmasını sağlanacağı, denizde arama-kurtarma operasyonlarını takip etmek de dahil olmak üzere göç baskısı yaşayan ülkelere yardımcı olmak için bağlayıcı bir dayanışma mekanizması olacağı ifade edildi.

Üçüncü ülke vatandaşlarının ani kitlesel gelişlerinin belirli bir üye devlette bir kriz durumuna yol açması halinde diğer üye ülkelerin, mültecilerin bir kısmını kendi ülkelerinde ağırlayacak ve göç baskısı altındaki ülkeye destek sağlayacak.

AP Genel Kurulunda ayrıca, AB ülkelerinde 3 yıllık yasal ikametten sonra uzun vadeli izinlerin verilmesinin hızlandırılması ve geçici koruma statüsünden yararlanan kişilerin entegre olmasını da öngören kararda onaylandı. Kararda, “AB’de uzun süreli ikamet edenler, ek çalışma kısıtlamaları olmaksızın başka bir AB ülkesine taşınabilecek ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına otomatik olarak aynı statü verilecek” denildi.