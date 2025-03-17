Migros’un Bingöl Valiliği ile sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için el ele verdiği Bingöl balı için ilk resmi dolum süreci gerçekleştirildi. Bingöl’ün eşsiz doğasında üretilen ve Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası düzeyde koruma altına giren Bingöl balı, Türkiye’nin dört bir yanında satılmaya başlanacak.

Ünlü Bingöl balının sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için Bingöl Valiliği’nin himayesinde Migros ile başlatılan ortak çalışmada yeni bir aşamaya gelindi. Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazanan Bingöl balının resmi dolum süreci gerçekleştirildi. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği dolum tesisinde gerçekleştirilen dolum törenine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Gül, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, proje koordinatörü ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ile bölgenin önemli kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Vali Usta, "Bingöl balı sadece ilimizin değil, ülkemizin de kıymetli bir değeridir. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 179 bin kovan ve bin 179 arıcılık işletmemiz bulunmaktadır. 2024 yılında bin 179 arıcımızdan bin 177’si arılı kovan desteklemelerimizden faydalandı. İlimizdeki toplam bal üretimi 1 milyon 445 bin kilograma ulaştı. Bingöl balı, ulusal ve uluslararası bal yarışmalarında platinum ve altın madalyalar kazanarak kalitesini kanıtladı. Şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 17 farklı ödül kazanan Bingöl balı, 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yerel coğrafi işaret tescili aldı. 2024 yılında ise Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazandı. Bu değerli ürünümüzün modern dolum tesisinde işlenerek daha geniş kitlelere ulaşması, Bingöllü üreticilerimize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacaktır. Yerel üretimi destekleyen bu projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.