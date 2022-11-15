Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bugün düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bugün düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına düzenlediği füze saldırıları ABD tarafından kınandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bugün düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, başkent Kiev’de ve başka kentlerde füzelerin konut binalarını vurduğunu ifade etti. Dünya liderlerinin Endonezya’daki G20 Zirvesi’nde insanların yaşamları ve geçim kaynakları için büyük önem taşıyan konuları tartışmak üzere bir araya geldiğini hatırlatan Sullivan, Rusya’nın ise bu sırada Ukraynalıların hayatlarını tehdit ettiğini ve Ukrayna’nın kritik altyapısını yok ettiğini vurguladı. Sullivan, “Bu Rus saldırıları yalnızca Putin’in savaşının istikrarsızlaştırıcı etkisine ilişkin G20 içindeki endişeleri derinleştirmeye hizmet edecek” dedi.

ABD’nin her zaman Ukrayna halkının yanında olduğunu vurgulayan Sullivan, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya hava savunma sistemleri dahil her türlü desteği sağlayamaya devam edeceğini açıkladı.