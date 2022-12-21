ABD’nin Tennessee eyaletinde bir yük treni, hemzemin geçitte bulunan römorka çarptı. Römork sürüklenerek parçalara ayrılırken, tren daha sonra raylardan çıkarak devrildi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir yük treni, hemzemin geçitte bulunan römorka çarptı. Römork sürüklenerek parçalara ayrılırken, tren daha sonra raylardan çıkarak devrildi.

ABD’nin eyaletine bağlı Collegedale’da hızla gelen bir yük treni, hemzemin geçitte bulunan ve beton kiriş taşıyan römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan römorkun bir kısmı sürüklendi. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansırken, yük treni de daha sonra raydan çıkarak devrildi. Kazada facianın eşiğinden dönüldü.