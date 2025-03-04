18 yaşındaki Türk öğrenci Dilara Zeren, ABD'ye yeni gelmesine rağmen, babasının hastalığından ilham alarak geliştirdiği beyin anevrizmasını tespit edebilen yenilikçi bir projeyle dikkatleri üzerine çekti. ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye konuşan Zeren, gelecekteki bilimsel hedeflerini ve tıp alanında yapmak istediği katkıları paylaştı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Türk genci 18 yaşındaki Dilara Zeren, bilimsel yetenekleriyle adından söz ettiriyor. Türkiye’den Amerika’ya babasının sağlık durumu nedeniyle gelen Zeren, burada kısa bir süre içinde büyük başarılar elde etti.

ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye konuşan Zeren, tıp alanına olan ilgisini ve geliştirdiği projeye ilişkin detayları paylaştı.

DENEYSEL AŞAMAYI HEDEFLİYOR

Babasında tespit edilen beyin anevrizmasından ilham alarak geliştirdiği projesiyle dikkat çeken genç, "Nova MRI" ve "EEG" teknolojisinin birleşimiyle beyin anevrizmalarının yerini daha doğru tespit etmeyi amaçladığını söyledi.

ABDPost.Com'a konuşan ve projenin potansiyel olarak beyin cerrahisi için önemli bir yenilik sunduğunu vurgulayan Zeren, bu projeyle ilgili kapsamlı bir literatür taraması yaparak kendi araştırma tezini yazmayı başardığını ifade etti. Zeren şimdi ise bir mentör rehberliğinde projeyi deneysel aşamaya geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

ÖDÜLLER VE ONUR BELGELERİ ALDI

ABDPost.Com'un haberine göre Türk gencinin başarısı, sadece bilimsel alanda değil, liderlik yeteneklerinde de kendini gösterdi. New York’taki William Cullen Bryant High School’da okurken, sayısal alandaki başarısı ve öğretmenleriyle olan güçlü ilişkileri sayesinde okulun onur belgesini kazandı. Ayrıca, tıp geleceğine yönelik katkıları dolayısıyla Nobel Ödüllü bilim insanı Mario Cappucci’nin davetiyle Congress of Future Medical Leaders’a katıldı ve burada mükemmellik ödülü aldı.

Tıp ve mühendislik alanlarında ilerlemek ve gelecekte beyin cerrahisi alanında adım atmayı planladığını ifade eden Zeren, aynı zamanda okulunda kurduğu "High School Alliance of Future Physicians" kulübüyle de geleceğin tıp liderlerini bir araya getirdi. Zeren bu kulüple birlikte bilimsel projelere ve araştırmalara yönelik yeni fırsatlar sunduklarını ifade etti.

Projelerini hayata geçirme yolunda kararlı bir şekilde ilerlerken bilimsel araştırma yazarlığı sertifikası alarak bu alandaki yetkinliğini de artıran Zeren yeni bir mentör arayışında olduğunu ve gelecekteki projeleri için büyük adımlar atmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.