New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) Başkanı İbrahim Yazıcı, oluşumun projeleri ve hedeflerini ABDPost.com'a anlattı. Karagöz-Hacıvat gösterileri ile çocuklara Türk kültürünü eğlenceli bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Yazıcı, 20 gösteriyle binlerce çocuğa ulaştıklarını kaydetti.Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - ABD'de 2016'da kurulan New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu'nun başkanı İbrahim Yazıcı, ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye oluşumun projeleri hakkında bilgi verdi.

Yazıcı, Türk kültürel mirasını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla önemli projeler yürüttüklerini kaydederek non-profit bir organizasyon olarak faaliyet gösterdiklerini ve özellikle tiyatro ve müzik alanında etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Kuruluş amacı Türk sanatını ve kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak olan topluluğun dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal’ın liderliğinde, Türk müziği ve sahne sanatları alanında önemli projelere imza atttığını da belirten Yazıcı, "Aykal, yurtdışında kurulmuş ilk Türk orkestrasını yönetmesiyle de dikkat çekiyor" dedi.

Yazıcı, yaklaşık sekiz yıldan bu yana devam eden bu projeyle Türk kültürünün önemli bir parçası olan gölge oyununu daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Topluluğun Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği 20'den fazla Karagöz gösterisiyle 4 binden fazla Türk çocuğuna ulaştıklarını belirten Yazıcı, bu gösterilerin çocukların hem eğlenmesini sağladı hem de Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oldu.

HOLLYWOOD YAPIMLARINDA DA YER ALIYOR ABDPost.Com'a konuşan Yazıcı, “Karagöz'ü sahneye taşımak ve onu günümüz dünyasına uyarlamak bizim için çok önemli” dedi. Karagöz Hacıvat gösterilerinde, günümüz dilini ve mizahını kullanarak çocukların ilgisini çekmeyi amaçladıklarını kaydeden Yazıcı, “Oyunlarımızda kelimelerle oynuyoruz. Çocuklar, mizah yoluyla hem eğleniyor hem de öğreniyor” diye konuştu. Ayrıca, Karagöz tiplemelerinin Hollywood yapımlarında da yer bulduğunu vurgulayarak, bu mirası daha da ileri taşımak için çalıştıklarını ekledi.

AMACIMIZ, KÜLTÜRÜMÜZÜ YENİ NESİLLERE AKTARMAK Topluluk, düzenlediği atölye çalışmaları ile de çocukları Karagöz sanatına yönlendirmeyi planladı. Yazıcı, “Amacımız, kültürümüzü yeni nesillere aktarmak ve onları yaratıcı çalışmalar yapmaya teşvik etmek” diyerek projelerinin uzun vadeli hedeflerine işaret etti.



Yazıcı, NY Türk-Amerikan Sanat Topluluğu olarak kültürel zenginliği yaşatmaya devam ederken, Karagöz Hacıvat gösterileri ile yalnızca bir eğlence sunmakla kalmadıklarını; aynı zamanda geleceğin kuşaklarına da önemli bir miras bırakmayı amaçladıklarının altını çizdi.