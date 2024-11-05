ABD’de Türk iş adamı Taşkın Torlak, Venezuela devlet petrol şirketinin ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Türk vatandaşı Taşkın Torlak’ın ABD’nin Venezuela devlet petrol doğalgaz şirketi Petroleos de Venezuela’ya (PdVSA) yönelik yaptırımlarını ihlal etme suçlamasıyla 2 Kasım’da Türkiye’ye dönmek üzereyken Miami’de gözaltına alındığı bildirildi. Torlak’ın Venezuela devlet petrol şirketinin ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği ettiği iddia edildi.

"Gemi isimleri değiştirildi, farklı bayraklar altında taşıma yapıldı"

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, Torlak’ın Venezuela’dan karaborsa petrol kaçakçılığı yapmak amacıyla PdVSA’ya uygulanan ABD yaptırımlarından kaçınmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğunu belirtti. Olsen, "Adalet Bakanlığı, (Venezuela Devlet Başkanı) Maduro rejimine uygulanan yaptırımları aşmak için suç teşkil eden girişimlerde bulunanlardan hesap sormaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves ise Torlak’ın Venezuela’dan gelen petrolün kaynağını gizlemek amacıyla gemi isimlerini değiştirme, farklı bayraklar altında taşıma ve izleme cihazlarını kapatma gibi yöntemlere başvurduğunu belirtti. Graves, "Venezuela’nın devlet petrol şirketi PdVSA, ABD hükümeti tarafından mevcut rejimin hukuka aykırı bir şekilde iktidarda kaldığı sürece ülkenin kaynaklarını daha fazla tüketmesini önlemek amacıyla yaptırıma tabi tutuldu. Venezuela hükümeti bu yaptırımların kaldırılması için gerekli adımları atana kadar bu yaptırımların ihlallerini kovuşturmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

On milyonlarca dolar kazanç iddiası

Torlak’a Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi. Buna göre Torlak, ABD mali kuruluşlarının ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Ocak 2019’da Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş (SDN) listesine aldığı PdVSA’nın yararına Venezuela petrolünün taşınmasıyla ilgili işlemleri yürütmek için başkalarıyla iş birliği yaptığı aktarıldı. Torlak ve diğerlerinin Kasım 2020’de Venezuela ve İran’dan gelen petrol ürünleriyle ilgili ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir plan tasarlayıp uyguladığı öne sürüldü. Planın, petrol taşıyan tankerlerin isimlerinin ve bayraklarının değiştirilmesini, gemi isimlerinin kapatılmasını, gemilerin konumlarını izleyen elektronik cihazların kapatılmasını içerdiği ifade edildi. Torlak ve suç ortaklarının, Venezuela petrolünün taşınması karşılığında PdVSA’dan onlarca milyonlarca dolar aldıkları ve söz konusu işlemleri ABD’li finans kuruluşlarından gizledikleri iddia edildi. Ayrıca Torlak ve suç ortaklarının, ABD hükümeti ve OFAC da dahil olmak üzere hükümete bağlı kurumların yanı sıra ticari denizcilik kuruluşlarından söz konu işlemleri gizleme ihtiyacını açıkça görüştükleri de ileri sürüldü.

Mahkeme belgelerine göre Torlak, yaptırım uygulanan petrolün nakliyesinde yer alan şirketleri işletiyordu.