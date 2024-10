Amerika Birleşik Devletleri'nde avukatlık yapmak ve hukuk eğitimi almak isteyenlerin merak ettiği konuları yanıtlamak amacıyla ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, New York'un önde gelen kaza avukatlarından Türk avukat Fejir Uğurlu ile bir röportaj gerçekleştirdi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com

ABD (İGFA) - Fejir Uğurlu, ABD’de hukuk okumak isteyen, Türkiye’de hukuk okuyup burada denklik almak isteyenlerin nasıl adım atması gerektiğini ABDPost.Com mikrofonlarına anlattı. Aradığınız tüm soruların cevabı haberimizde.

Fejir Uğurlu Kimdir?

Fejir Uğurlu, İstanbul'da hukuk eğitimine başlayarak Avrupa'da çeşitli üniversitelerde eğitimini tamamlamış ve daha sonra New York'ta Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği gibi prestijli kurumlarda çalışmış. Türkiye'de 3 yıl avukatlık yaptıktan sonra, Amerika’ya gelerek burada master programını tamamlayan Fejir Uğurlu, New York Barosu'na kabul edilmiş. Uğurlu, şu anda 7 yıldır New York'ta kaza ve yaralanma avukatı olarak hizmet vermekte.

AMERİKA'DA AVUKAT OLMANIN YOLLARI

Amerika'da avukat olmak isteyen kişilerin öncelikle hukuk yada başka herhangi bir bölümün lisans programını tamamlamış olması gerekiyor. Lisans diplomasının ardından, "JD" (Juris Doctor) adı verilen 3 yıllık hukuk programına katılmak gerekiyor.

TÜRKİYE’DE HUKUK OKUYAN BİRİ ABD’DE NASIL AVUKATLIK YAPABİLİR?

ABDPost.Com'un haberine göre eğer Türkiye’de hukuk okumuş biri Amerika’da avukatlık yapmak istiyorsa, burada iki yol mevcut. Öncelikle, hukuk mezunu olanlar için 1 yıllık "LL.M." (Master of Law) programıyla başvuruda bulunmak mümkün. Ancak, hukuk eğitimi almayanlar için yine "JD" programına katılmak şart. Ayrıca, her eyaletin kendi baro sınavına girmek ve bu sınavı başarıyla geçmek gerekmektedir. Bazı eyaletler, uluslararası hukuk mezunlarının belirli programları tamamlaması veya ek sertifikasyonlar almasını talep edebilir.

Uğurlu, her eyaletin kendi hukuk sistemine sahip olduğunu vurgulayarak, hangi eyalette avukatlık yapmak istediklerinin önceden belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Her eyalet, kendi yasal çerçevesine ve hukuk uygulamalarına sahip. Dolayısıyla, avukatlık kanunları, eğitim gereklilikleri ve baro sınavları gibi unsurlar eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor.

Yabancı hukuk mezunları için avukatlık yapma imkanı sunan eyaletler genellikle sınırlıdır. En bilinen ve en çok tercih edilen eyaletler arasında New York, California, Washington DC, Texas, Georgia ve Wisconsin bulunuyor. Bu eyaletlerin yanı sıra, birkaç diğer eyalet de kabul edici programlar sunmaktadır, ancak genel olarak bu eyaletler, yurtdışından gelen avukat adayları için “Uniform Bar Exam" (UBE) olarak toplu baro sınavı imkanı ve bu adaylar için LL.M imkanı sunuyor.

ABD’DE HUKUK OKUMANIN MALİYETİ

Amerika'da hukuk eğitimi almak maliyetli olabiliyor. Uğurlu, JD programının genelde 3 yıl sürdüğünü ve yıllık maliyetlerin okula göre değiştiğini belirtiyor. Örneğin, Harvard gibi prestijli okullarda yıllık eğitim ücreti 75,000 doları bulabiliyor. LL.M. programları ise genellikle 1 yıl sürüyor ve daha düşük maliyetlere sahip.

Burs imkanları hakkında da bilgi veren Uğurlu, başvurulan okullardan %25 ila %80 arasında burs alınabileceğini belirtiyor. Öğrencilerin, yaşam masraflarını da kapsayan krediler alabileceklerini ve bu kredilerin düşük faizle geri ödenebileceğini aktarıyor.

NEW YORK VE CALİFORNİA’DA AVUKAT OLMANIN ŞARTLARI NELER?

Amerika'da toplamda 51 farklı hukuk sistemi var. Her eyaletin avukatlık için kendi sınavı bulunurken, bazı eyaletler "Uniform Bar Exam" (UBE) olarak bilinen toplu sınavı kabul ediyor. Bu sınavdan aldığınız puan, farklı eyaletlerde avukatlık yapma hakkı kazanmanızı sağlıyor. Ancak, her eyaletin kendine özgü şartları var; bazıları sadece kendi sınavlarını kabul ediyor.

BARO SINAVI SÜRECİ

Amerika'da avukat olabilmek için Baro sınavına girmek şart. Bu sınav, eyaletten eyalete farklılık gösteriyor ve her eyaletin kendi hukuk sistemine bağlı olarak çeşitli koşulları bulunuyor. Özellikle New York ve California'nın en zorlu Baro sınavlarına sahip olduğu biliniyor. Uğurlu, sınavın geçilmesinin ardından avukatlık kariyerinin başladığını, bu nedenle dikkatli bir hazırlık yapılması gerektiğini vurguluyor.

New York Baro sınavı, her yıl Şubat ve Temmuz aylarının son üç haftasında, genellikle Salı ve Çarşamba günleri düzenleniyor. Sınav, ilk gün üç saatlik bir oturumdan başlayarak toplamda altı saat sürmektedir. İlk oturumda, katılımcılara 15 farklı hukuk alanından 6 adet "essay question" (deneme sorusu) sorulmaktadır. Katılımcılara, ilgili kanun ve olgular verilir; bu bilgiler ışığında hukuki bir problemi çözmeleri bekleniyor.

İlk gün tamamlandıktan sonra, ikinci gün adaylardan, çoktan seçmeli 100 soruyu cevaplamaları bekleniyor.

3 AY İÇİNDE AÇIKLANIYOR

ABDPost.Com'un haberine göre baro sınav sonuçları, genellikle 3 ay içinde katılımcılara bildiriliyor. Başarıya ulaşan avukatlar, bu süreci geçmek için tekrar sınava girme fırsatına sahip. İlk denemelerinde başarılı olamayanlar, tekrar tekrar sınava girebiliyor.

HAZIRLIK SÜRECİ

Sınav hazırlığı, özellikle uluslararası katılımcılar için oldukça yoğun geçiyor. Amerika'daki sistem ve dil engeli, hazırlık sürecini zorlaştıran unsurlar arasında bulunuyor. Yüksek lisans öncesinde hukuk İngilizcesi üzerine yapılan bu kısa süreli programlar, katılımcılara önemli bir destek sağlıyor. Bu tür programlar, katılımcıların kendilerine güven kazanmasına da yardımcı oluyor.

AİLE DESTEĞİ VE SOSYAL İLİŞKİLER BU SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLİ

Uğurlu, yoğun çalışma dönemlerinde ailelerinin desteklerinin ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Aile üyelerinin, özellikle de sınav sürecinde sağladıkları destek, motivasyon kaynağı oluyor. Sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmak ve disiplinli bir çalışma programı oluşturmak, sınav sürecini daha verimli hale getiriyor.

HUKUK ALANINDAKİ FIRSATLAR

Amerika’da Türk avukatlar için birçok hukuk alanında fırsatlar mevcut. Özellikle aile hukuku ve ceza hukuku gibi alanlarda, Türk toplumu için hizmet verecek avukat açığı bulunuyor. Bu alanlara yönelmek, kariyer fırsatlarını artırmak adına önemli bir strateji olarak değerlendiriliyor.