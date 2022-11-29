ABD’nin New York eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışının keyfini hayvanat bahçesindeki bir kutup ayısı çıkardı.

ABD’nin New York eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışının keyfini hayvanat bahçesindeki bir kutup ayısı çıkardı.

ABD’nin New York eyaletini geçtiğimiz hafta sonu şiddetli kar fırtınası vurdu. Eyaletin en kalabalık ikinci şehri olan Buffalo’da kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Fırtına hayatı olumsuz etkilerken Buffalo Hayvanat Bahçesi’ndeki bir kutup ayısı ise karın keyfini çıkardı. Kutup ayısı Luna, kulübesinden heyecanla dışarı çıkarak kar birikintisinin içine atlayıp, yuvarlandı. Luna’nın karla oynadığı görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

New York’un kuzey ve batı bölgelerinde 19 Kasım’da etkili olan “göl etkili kar fırtınası” nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.