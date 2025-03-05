ABD’nin New Mexico eyaletinde etkili olan kum fırtınası görüş mesafesinin sıfıra inmesine ve zincirleme trafik kazalarına yol açtı.

ABD’nin New Mexico eyaletininin güneyinde pazartesi günü kum fırtınası etkili oldu. Cadde, sokak ve otoyollar kahverengi toz bulutuyla kaplandı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği Roswell şehrinde zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Yaşanan trafik kazaları nedeniyle 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Meteoroloji servisinin uyarıları üzerine çok sayıda sürücü, araçlarını terk ederek fırtınanın dinmesini bekledi. Dexter İtfaiye ve Kurtarma şefi Justin Powell, bölgedeki yolların kapatıldığını belirterek herkese evde kalmaları çağrısında bulundu.