ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belli olacağı ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.

ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belli olacağı ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.

ABD’nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato’nun da 100 sandalyesinin 35’i için yapılacak ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Temsilciler Meclisi’nde 212 koltuğa sahip Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edeceği tahmin ediliyor. Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi ülkede hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato ise bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Senato’nun ayrıca başkan tarafından yapılan atamaları onaylama ve başkana karşı soruşturma yürütme yetkisi bulunuyor. Şu ana kadar yaklaşık 42 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde ayrıca 50 eyaletin 35’inde de yeni valiler belli olacak. Seçmenler ayrıca, 27 eyaletin yeni bakanlarını da belirleyecek.

Trump’tan dikkat çeken açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işlemi başlamadan önce Cumhuriyetçi adaylar için Ohio’da düzenlenen son mitingde yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, “İki yıl önce büyük bir ulustuk ve yine büyük bir ulus olacağız. Çok önemli, hatta kritik bir seçimi gölgelememek için 15 Kasım Salı günü Palm Beach’teki Mar-a-Lago’da çok büyük bir duyuru yapacağım” demişti. Trump, “Bu yıl, Temsilciler Meclisini geri alacağımız yıl. Senato’yu geri alacağız. En önemlisi 2024’te muhteşem Beyaz Saray’ımızı geri alacağız” diye konuşmuştu.

Cumhuriyetçiler için oy istedi

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Cumhuriyetçiler için sosyal medya hesabından oy istemişti. Kararsız seçmenlere seslenen Musk, "Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum” demişti.

Partizan Demokratlar veya Cumhuriyetçilerin asla diğer tarafa oy vermeyeceğini ifade eden Musk, bu nedenle seçimlerin sonuçlarını belirleyenlerin kararsız seçmenler olduğunu belirtmişti.

Biden, 2024 seçimlerinde aday olacak

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda 2024’teki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Biden, 2024’te yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olmak için resmi bir karar vermediğini söyleyerek, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var" demişti.