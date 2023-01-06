ABD’nin Minnesota eyaletindeki Hamline Üniversitesi’nde çalışan bir profesör, Hazreti Muhammed’in tasvir edildiğini iddia ettiği resimleri göstermesinin ardından görevden alındı.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Hamline Üniversitesi’nde çalışan bir profesör, Hazreti Muhammed’in tasvir edildiğini iddia ettiği resimleri göstermesinin ardından görevden alındı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Hamline Üniversitesi’nde İslam Sanatları dersine giren profesör, sınıftaki öğrencilere Hazreti Muhammed’in tasvir edildiğini iddia ettiği iki resim gösterdi. 14 ve 16. yüzyılda resmedildiği belirtilen resimlerin gösterilmesinin ardından sınıftaki Müslüman öğrenciler, profesörü okul yönetimine şikayet etti. Müslüman öğrenciler, kendilerini o topluluğa ait hissedemediklerini ve gereken saygıyı görmediklerini belirtti. Olayın ardından soruşturma başlatan üniversite yönetimi, öğrencilere e-posta göndererek olayı saldırgan, saygısızca ve islamofobik olarak nitelendirerek, profesörün görevden alındığını belirtti.