ABD’nin Florida eyaletindeki bir havaalanında tavuğun içine saklanmış bir silah bulundu.

ABD’nin Florida eyaletindeki bir havaalanında tavuğun içine saklanmış bir silah bulundu.

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı’nda ilginç bir olay yaşandı. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, silahı çiğ tavuğun içine saklayarak uçağa sokmaya çalışan bir Haiti yolcusunun yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Kağıtlara sarılmış halde gizlenen silah ekipler tarafından yolcu uçağa binmeden önce tespit edildi.

ABD yasalarına göre silahla uçuş yapılması yasak değil. Ancak silahların kilitli ve sert bir kutuya yerleştirilerek kayıtlı bir bagajda taşınması gerekiyor.

TSA verilerine göre, bu yıl Florida’daki havaalanı kontrol noktalarında yasa dışı yollarla taşınan 700 silah ele geçirildi.