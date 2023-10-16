ABD’nin Indiana eyaletinde bir eve giren bıçaklı saldırganın Filistinli anne ve çocuğunu bıçaklamasının ardından 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hamas-İsrail çatışmaları nedeniyle anne çocuğa saldıran 71 yaşındaki saldırgan, 6 yaşındaki çocuğa 26 yerinden bıçakladı.

ABD’nin Indiana eyaletinde Joseph Czuba adlı bir saldırgan Filistinli anne ve çocuğun evini basarak bıçakla saldırdı. Will County polisi, cumartesi sabahı Plainfield kasabasında bir kadının kendi mülkünde bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarını aldıklarını belirtirken kadının saldırgandan kurtulmak için banyoya koştuğu ve saldırganla mücadele ettiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda anne ve çocuğun gövde kısmında çok sayıda bıçak darbesi tespit ederken yaralı halde hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri, çocukta 26 bıçak darbesi tespit etti.

Olay yerine gelen polislerin evin yakınında yol kenarında otururken bulduğu 71 yaşındaki Joseph Czuba’nın 12 yıldır bölgede yaşayan anne ve çocuğa devam eden İsrail-Hamas çatışmaları nedeniyle saldırdığı açıklandı. Saldırgan hastanedeki kontrollerinin ardından kasten adam öldürme, cinayete teşebbüs, nefret suçları ve ağırlaştırılmış darp suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Biden, “Bu korkunç nefret eyleminin ABD’de yeri yok”

ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından yaptığı açıklamada, Filistin asıllı anne ve oğluna yönelik saldırıdan “mide bulandırıcı” olarak tanımladı. Biden, “Temel değerlerimize aykırı bu korkunç nefret eyleminin ABD’de yeri yok” dedi. Nasıl dua edildiği, neye inanıldığı konularında özgür olunması gerektiğini vurgulayan Biden, “ABD’liler olarak bir araya gelmeli ve İslamofobiyi, bağnazlığın ve nefretin her türlüsünü reddetmeliyiz” dedi.