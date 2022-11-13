ABD’de 8 Kasım’da yapılan ara seçimlerin ardından Nevada’da Senato yarışında Demokrat aday Catherine Cortez Masto’nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi.

ABD’de 8 Kasım’da yapılan ara seçimlerin ardından Nevada’da Senato yarışında Demokrat aday Catherine Cortez Masto’nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi.

ABD’de 8 Kasım’da yapılan ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi. Arizona’nın ardından oyların yüzde 98’inin sayıldığı Nevada’da Demokrat aday Catherine Cortez Masto’nun oyların yüzde 48,8’ini alarak Senato yarışından galip çıktı. Eski Başkan Donald Trump tarafından desteklenen Masto’nun rakibi Cumhuriyetçi Adam Laxalt ise oyların yüzde 48,1’ini aldı. Demokratlar, Nevada’daki zaferin arından Senato’da 50 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 49 sandalyede kaldı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in aynı zamanda Senato Başkanı olarak görev yapması ve eşitlik bozma oyu sayesinde Georgia’da ikinci tura kalan Senato seçimleri sonunda sandalye dağılımı 50-50 bile olsa Demokratlar çoğunluğu sağlamış oluyor.

Biden, Senato yarışındaki sonuçtan memnun

ASEAN zirvesi için Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de bulunan ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Demokratların Senato’da kontrolü sağlamasından "inanılmaz derecede memnun" olduğunu ifade etti. Biden, "Katılım oranı beni şaşırtmadı. İnanılmaz derecede memnunum. Bence bu adaylarımızın kalitesinin bir yansıması. Kendimi iyi hissediyorum ve önümüzdeki birkaç yılı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Temsilciler Meclisi

Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalye için yapılan oylamada ise Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar ise 204 sandalye kazandı. Partilerin Temsilciler Meclisi’nde kontrol sağlaması için 218 sandalyeye ihtiyaçları var.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde kontrolü sağlaması Biden’ın görev süresinin son iki yılında yasaları geçirmesini zorlaştıracak.