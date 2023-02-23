ABD Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kimyasal madde taşıyan ve çevre felaketine neden olan Ohio’daki tren kazasıyla ilgili ön rapor yayınlandı.

ABD Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kimyasal madde taşıyan ve çevre felaketine neden olan Ohio’daki tren kazasıyla ilgili ön rapor yayınlandı.

ABD Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Ohio’da yer alan East Palestine kasabası yakınlarında tehlikeli kimyasal taşıyan bir trenin 3 Şubat’ta raydan çıkması ve çevre felaketine neden olmasıyla ilgili bir ön rapor yayınladı. NTSB, ön raporunda kazadan önce mürettebatın "aşırı ısınan bir tekerlek yatağı" konusunda uyarı aldığını belirterek, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Ön raporda, kazanın hemen öncesinde bir vagona ait bir tekerlek yatağında "aşırı ısınmaya bağlı bir sorun gözlendiği" ifade edilerek, "Alınan bir gözetleme videosu, raydan çıkmadan önce aşırı ısınma arızasının bir tekerlek yatağı olduğunu gösterdi. Tekerlek yatağı ve etkilenen tekerlek takımı kanıt olarak toplandı ve NTSB tarafından incelenecek" denildi.

Trenin raydan çıkmadan kısa bir süre önce, tekerlek yatağının normal sıcaklığın 122 santigrat derece üzerine çıkarak, 253 dereceye ulaştığı belirtilen ön raporda, zararlı kimyasal taşıyan 150 vagonlu trenin mürettebatının kaza anında frene bastığı ancak duramadığı ifade edildi. Raporda, "Tren durduktan sonra mürettebat ateş ve duman gözlemledi" denildi.

Raydan çıkmaya tam olarak neyin neden olduğu konusunda bir açıklama yer almayan raporda, ayrıca trenin saatte 80 kilometre hız sınırının üzerinde hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulanmadığı belirtildi.

NTSB Başkanı Jennifer Homendy başkent Washington DC’de düzenlediği basın toplantısında, kazanın "tamamen önlenebilir" olduğunu ifade ederek, "Biz olaylara kaza diyoruz. Kaza diye bir şey yoktur. Araştırdığımız her olay önlenebilir” dedi.

Homendy, nihai raporun muhtemelen 12 ila 18 ay süreceğini, ancak gerekirse NTSB’nin acil bir güvenlik tavsiyesi yayınlayacağını belirterek, NTSB, soruşturmasının devam ettiğini ve müfettişlerin tekerleklerin yanı sıra, kimyasal yük vinil klorürün yanması ve kaza müdahalelerine odaklanacağını söyledi.

Zehirli kimyasal taşıyan tren raydan çıktı

Ohio’daki East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin, 50 vagonu 3 Şubat’ta raydan çıkmıştı. Kazanın ardından yangın çıkmış, bazı vagonlarda patlamalar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle bölgeye yüksek miktarda kimyasal madde yayılması çevre felaketine neden olurken binlerce kişi için bölgeden tahliye emri verilmişti. Olayın ardından bölge sakinleri kendilerini iyi hissetmediklerini kaydederken balıkların ve vahşi hayvanların öldüğü bildirilmişti.

Kazayı yapan tren şirketi Norfolk Southern’nin CEO’su Alan Shaw, şirketin bölgede yaşayanlara şimdiden 6,5 milyon dolar ödediğini ve toparlanmalarına yardım etmeye devam edeceğini belirtti.