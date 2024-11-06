ABD’de başkanlık seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 23 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.

ABD’de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken, 11 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Indiana, Kentucky ve West Virginia’da seçimi kazanarak, 23 delege sayısına ulaştı. Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, ise Vermont’da seçimi kazanarak, 3 delege sayısına ulaştı.

Salıncak eyaletler belirleyici olacak

Seçimde, Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin’den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici olacak. Trump ve Harris’in kampanyalarına özel olarak yoğunlaştığı ve 7 salıncak eyalet arasında nüfusu en kalabalık olan Pensilvanya, yeni başkanı belirleme ihtimali en yüksek eyalet olarak öne çıkıyor.

Salt çoğunluğu elde eden aday yarışı kazanacak

En çok oyu alanın değil, en fazla delege sayısına ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) sistemine sahip olan ABD’de, her eyaletin belli bir delege sayısı bulunuyor. Herhangi bir eyaletteki oyların çoğunluğunu alan parti, delegelerin tamamına sahip oluyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday ise başkanlık seçiminin galibi oluyor.