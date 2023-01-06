JR Motorsports tarafından yapılan açıklamada, araçta hasar meydana gelmediği belirtildi.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Mooresville kasabasında JR Motorsports’a ait tesisin otoparkında bir pikabın ve girişteki demir kapının üzerine yıldırım düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yıldırım düşmesi sonucu oluşan kıvılcımlar çevreyi aydınlatırken, farları yanan araçtan dumanlar yükseldiği görüldü.

ABD’de park halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü. Araçta hasar meydana gelmediği belirtildi.

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